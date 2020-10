Ecosport rinde un doble y emotivo homenaje

En un lugar tan emblemático de Ávila como los Cuatro Postes, el mismo del que este domingo debería haber partido la Media Maratón ‘Ávila Monumental’ en su octava edición, el club deportivo Ecosport rindió homenaje a quienes en los últimos siete años han respaldado y hecho posible su celebración como patrocinadores y colaboradores de la prueba. Desde el Ayuntamiento de Ávila hasta el Hotel Cuatro Postes pasando por la Agrupación Local de Protección Civil, Policía Local, Cuerpo de Intendencia, Cruz Roja, la delegación abulense de la Federación de Atletismo de Castilla y León, atletas, voluntarios, ... A una pequeña representación de todos ellos -las limitaciones de la pandemia no permiten muchedumbres- se les hizo entrega por parte del club organizador de una rosa, símbolo de agradecimiento y también de esperanza, la que Ecosport tiene puesta en que la VIII Media Maratón ‘Ávila Monumental’ pueda volver a celebrarse, tal como explicó Longi Herráez, su presidenta. Por ello, el acto concluyó con un disparo, el que debería haber marcado el comienzo de la prueba si hubiera podido celebrarse, «pero que hoy va a ser el del inicio de la preparación de la siguiente» Media Maratón.

Si esta prueba que «tan importante es para Ávila a todos los niveles» no ha podido ser este año es debido a la pandemia, de ahí que Ecosport aprovechara el homenaje para rendir tributo también a las «víctimas del covid-19 y a sus familias, a las que se han ido y a las que se han quedado pero están gravemente afectados», dijo Longi Herráez. Entre todos ellos, la presidenta de Ecosport citó expresamente a Toño, miembro del club a cuya directiva perteneció, también voluntario de la prueba fallecido por coronavirus. Por todos ellos se guardó un minuto de silencio que concluyó con un emotivo aplauso.

Y en estos momentos en los que la situación sanitaria de nuevo se ha complicado, Ecosport también quiso acordarse y agradecer su esfuerzo a los colectivos que «han sido y son tan importantes para el control de la pandemia», algunos de los cuales son precisamente colaboradores de la prueba deportiva y estaban en el homenaje, como la Agrupación Local de Protección Civil, Policía Local de Ávila, Cruz Roja o el Ejército español a través del Cuerpo de Intendencia.

La explanda que ofrece la vista panorámica más bonita de Ávila desde el monumento de Los Cuatro Postes no se llenó del colorido que llevarían consigo los atletas participantes en la VIII Media Maratón ‘Ciudad de Ávila’, pero todos ellos estuvieron presentes este domingo en el homenaje organizado por Ecosport, que ya mira al futuro para ir preparando la edición de la prueba que este año no ha podido celebrarse. Con esa ilusión y toda la esperanza resonó ese simbólico disparo en medio de la emoción de los presentes.