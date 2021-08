La feria de artesanía pone punto y final

La Feria de Artesanía de Ávila cerró ayer sus puertas a la edición número 37 en la ciudad con un balance positivo tal y como asegura una de sus organizadoras responsables, Marimar Cano.

Este año, Arteávila ha sido organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), quien ha tomado el relevo de Adava, habitual organizadora de este evento multitudinario en la capital. La propia empresa organizadora, encargada de celebrar otras ferias artesanales en la comunidad, ha pasado un cuestionario a todos los participantes para conocer su opinión y tras ello Marimar sentencia que «no ha ido mal del todo, yo creo que todos esperábamos que fuera más floja».

Con relación a los puestos, la participación de esta edición ha contado con 32 stands donde estaban representados los profesionales de Castilla y León así como los procedentes de otros lugares. 20 han sido los castellanos y leoneses, de los cuales cuatro de ellos eran abulenses; diez, del resto del país; y dos artesanos internacionales que han viajado desde Francia y Portugal.

Muchos de ellos, coinciden en que la edición de este año ha tenido mucha menos afluencia de gente en comparación de años anteriores. «Con respecto a la cantidad de turismo que ha tenido Ávila en estos días, el número de personas que se han acercado a la feria no han sido muchas», asegura Elena Martínez, una de las artesanas participantes. Otro de ellos, Rubén Rueda, lo justificaba afirmando que, «no considero que la gente tenga miedo a venir, sino que como nuestros productos no son de primera necesidad, al final no se acercan».

Todo ello va unido a la bajada de ingresos que han notado los participantes en cuanto a las ventas en la feria. «Estar en ferias en esta situación no supone mucha pérdida de dinero pero tampoco he tenido ninguna ganancia, por lo que no me compensa hacer más ferias de artesanía en este año», sentencia otro de los artesanos.

A pesar de ello, Marimar asegura no estar descontenta en este primer año de organización.

Arteávila 2021, que ha vuelto a celebrarse tras suspenderse la pasada edición de 2020, contaba este año con un estricto protocolo anti-covid. Uso de mascarilla, distancia interpersonal, perimetrar la zona, contratar personal para controlar aforo, gel hidroalcohólico a la entrada de la exposición o desinfección de productos y expositores, eran algunas de las medidas encaminadas a garantizar la seguridad de visitantes y profesionales. «Es una feria muy segura, estamos al aire libre», declara una de las participantes en esta edición. Y es que FOACAL cuenta ya con la experiencia de otras ferias que han realizado con anterioridad.

En lo que también coinciden todos los participantes es en la esperanza de que la pandemia mejore y permita que las próximas ediciones recuperen ‘su afluencia tradicional’.

Con esta ilusión por recuperar la vida prepandemia, Arteávila pone punto y final a estos once días de trabajo en la capital.