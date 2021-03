Madrid publica el cierre pero lo llevará a los tribunales

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha publicado este sábado el cierre perimetral de la región en el puente de San José y en la Semana Santa, aunque el Gobierno autonómico interpondrá "los recursos judiciales oportunos".

Las comunidades autónomas, excepto Madrid, acordaron el pasado miércoles el cierre perimetral en esos días para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

El BOCM ha publicado un decreto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que establece el cierre de la Comunidad de Madrid entre el 17 y el 21 de marzo (San José) y entre el 26 de marzo y 9 de abril (Semana Santa).

También fija el toque de queda nocturno de 23:00 a 06:00 hasta el 12 de abril y limitaciones a las reuniones sociales de un máximo de seis personas en espacios públicos abiertos, cuatro en cerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado.

Sin embargo, en el decreto de la presidenta regional se señala que "no hay criterios científicos que demuestren que los cierres perimetrales de las comunidades autónomas contribuyen a la contención de la pandemia" y que "la experiencia de la Comunidad de Madrid apunta incluso a un aumento de la incidencia en los días inmediatamente posteriores".

La Administración madrileña considera "nulas" tanto la orden de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del puente de San José y de la Semana Santa, con la oposición de la Comunidad de Madrid.

No obstante, incorpora las limitaciones de movilidad territorial y las medidas coordinadas, en el puente de San José y en la Semana Santa "por razones de certeza para los ciudadanos".

De esta forma, el Ejecutivo madrileño acatará la orden del Ministerio de Sanidad, pero presentará un recurso ante la Justicia al no estar "de acuerdo con la efectividad técnica de la medida".

La Comunidad de Madrid entiende que "jurídicamente" el Ministerio de Sanidad no puede "imponer" un acuerdo del Consejo Interterritorial que "no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante".

En el decreto publicado este sábado en el BOCM se establece que la región madrileña mantendrá hasta el 12 de abril del toque de queda de 23:00 a 06:00 horas y la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios y espacios privados.

Ambas medidas extenderán su vigencia desde las 00:00 horas del lunes 15 de marzo hasta las 00:00 horas del lunes 12 de abril.

Hasta ese día, los establecimientos de hostelería y restauración podrán permanecer abiertos hasta las 23:00 horas, aunque quedará prohibida la entrada de comensales después de las 22:00 horas.

También se mantendrán hasta esa fecha el grueso de las restricciones vigentes en la región, como la limitación a seis comensales de las mesas en terrazas de bares y restaurantes y a cuatro comensales en el interior, así como la obligatoriedad del uso de la mascarilla de manera continuada salvo en el momento de la ingesta de bebidas y alimentos.