El Colegios Diocesanos UCAV vuelve a verse preparado

Tres puntos lo cambian todo. Los necesitaban en el Colegios Diocesanos UCAV, donde el inicio de temporada había precipitado los nervios y despertado las dudas tras apenas cuatro jornadas de una temporada a la que aún le queda mucho.Tres puntos a los que dieron la bienvenida en un equipo que es consciente del dónde y el cómo los consiguieron, en La Eragudina y ante un Atlético Astorga frente al que sacaron sus mejores virtudes. «Las sensaciones fueron muy buenas. En un campo muy complicado el equipo fue capaz de competir, de ponerse 0-3, de hace un buen partido. Una dinámica y sensaciones que no debemos perder» señala Somoza, que quiere aprovechar todo lo bueno que dejó el último encuentro de cara al siguiente.

Fue el Atlético Astorga un duro rival pero no menos el que visitará este sábado –16,00 horas– el Sancti Spíritu. Llega al césped abulense el Mirandés B de JonathanPrado, un equipo llamado a pelear el campeonato pero que acude tras un revolcón inesperado en su campo, donde el Salamanca B hacía saltar la sorpresa. «Aunque ha cambiado bastantes futbolistas, el perfil del equipo no ha cambiado, muy al estilo de su entrenador. Muy ordenado, currante, solidario y al que es muy difícil hacerle oportunidades» analiza Somoza. «Va a ser un equipo muy complicado de ganar». Una buena prueba para comprobar, no sólo a nivel de resultados sino de imagen, la reacción de los colegiales.

Primer encuentro de una semana de tres partidos, que se cerrará con el Guijuelo pero que tendrá entre semana el derbi en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila. «Nos marca la dinámica de trabajo» señala de cara a un choque para el que podrá recuperar al sancionado Sergio Alonso y los tocados Ángel Encinar y Vicente, jugadores importantes dentro del equipo.

«Era un tema mental,estábamos muy nerviosos»

No era una cuestión de fútbol, era una cuestión de cabeza. «Estábamos muy nerviosos por los resultados del inicio de temporada. Por cuatro partidos disputados no podíamos estar con ese estado de nervios. La semana pasada conseguimos tranquilizarnos, ser un equipo más ordenado. Ser un equipo, que es la clave y que es en lo que debemos basar nuestros resultados. A partir del orden, la intensidad, la concentración y la solidez, tratar de hacer puntos» comentaba el técnico abulense. «La idea son las ganas, la intensidad que mostramos en los primeros minutos del partido ante el Santa Marta».