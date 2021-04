25 organizaciones reclaman el fin de la segregación escolar

Veinticinco organizaciones sociales y educativas de Castilla y León reclamaron hoy a la Junta el fin de la segregación escolar de los alumnos inmigrantes y de etnia gitana con la desaparición del distrito único y la creación de varias 'áreas de influencias' para favorecer la inclusión social de toda la población y la convivencia entre niños y jóvenes de diferentes culturas y etnias. También apostaron por un plan integral y global con actuaciones socioeducativas conjuntas entre la administración educativa y las entidades locales y sociales donde existan colegios con alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

El objetivo último de este movimiento es la eliminación progresiva de los centros segregados y la incorporación equitativa desde el curso 2022-2023 de este tipo de estudiantes. Una incorporación que pasa por la puesta en marcha de comisiones de garantías de admisión que serán las encargadas de aprobar las matrículas del alumnado, puesto que estarán formadas por todos los representantes de la comunidad educativa, la Junta y las administraciones locales.

Las organizaciones consideraron que poner fin a la segregación escolar debe ser un objetivo "prioritario" de la Junta de Castilla y León, no solo por que "atenta" contra los derechos más elementales al no garantizar una educación en equidad, sino por que tampoco la convivencia entre culturas y etnias. En este sentido, el portavoz de la Plataforma Social de Valladolid, Jorge Félix Alonso, aseguró que mientras existan colegios gueto y segregados se condena a los niños y niñas a que no tengan un futuro mejor. "La pobreza se hereda y para romper esa cadena hay que dar las mismas oportunidades para que esos menores logren un futuro mejor", precisó.

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Mujeres Gitanas Feministas de Valladolid, Estrella Marinkovic, relató su experiencia como madre de dos niñas de etnia gitana y su lucha para lograran en el instituto un trato igualitario con el resto de alumnos, sin tener en cuenta su cultura. Hasta el punto que apuntó que el esfuerzo y el trabajo de sus hijas han permitido que hayan llegado a la universidad. "He vivido experiencias penosas en los centros gueto, que se pueden llamar racismo por que una de mis hijas sufrió discriminación y bullying de otros alumnos por ser gitana cuando llegó al IES Ribera de Castilla", expuso.

Marinkovic lamentó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que los profesores del centro tomaran la decisión de reunir en una clase a los alumnos "conflictivos", de razas diferentes y repetidores, lo que les impedía "mezclarse" con otros compañeros. "Eso es un error muy grave que denuncié por que mi hija era una buena estudiante que se esforzaba y le dije al director del centro que no se la podía condenar a eso por el simple hecho de ser de una etnia diferente. Al final mi hija tuvo que dejar a sus amigas gitanas y juntarse con otras chicas payas para poder ser aceptada", aseveró. No en vano, afirmó que el problema es que muchos profesores no ven capacitados al alumnado gitano.

A su juicio, la administración educativa se equivoca con este tipo de centros al permitir que en esos colegios o institutos o en algunas clases solo se matricule alumnado inmigrante, gitano y en riesgo de exclusión. "Eso solo fomenta que el resto de padres decidan llevar a sus hijos a otros centros", añadió. Citó el caso del Colegio Miguel Íscar del Barrio España en la capital vallisoletana, que es un "auténtico" centro gueto con solo alumnado gitano, que tiene un nivel "penoso" por que los maestros no les enseñan contenidos y se limitan a ponerles películas para que estén entretenidos. "Los niños gitanos nunca se vana a integran si no se mezclan con otros. Los estereotipos existen pero somos personas iguales, con la misma capacidad e inteligencia", reiteró. En este sentido, animó a las familias gitanas a seguir su ejemplo y sacar a sus hijos de estos centros gueto para escolarizarlos en otros colegios. "Si siguen segregados, el grave error lo van a pagar los chicos y chicas que no van a llegar a nada", concluyó.

También criticó la decisión de la Junta de vincular el pago de la renta garantizada de ciudadanía a la escolarización de los niños de etnia gitana. "Es un grave error por que el niño tiene que ir al colegio por que sí y que no vea que se le fuerza a a que esté en clase para que sus padres reciban una paga", manifestó. En este sentido, Alonso apostó por que la administración de una respuesta integral a este problema y que no sea solo "coercitiva", para lo que es necesario una coordinación estrecha entre los Servicios Sociales y la Consejería de Educación.

Reunión con la Consejería

Una representación de la organización mantendrá la próxima semana una reunión con responsables de la Dirección General de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Junta de Castilla y León para lamentar que el Programa 2030, implantado en 2018, para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa no ha supuesto ningún avance. "El plan de la Consejería está dirigido a mantener la segregación y los recursos destinados a los centros gueto son claramente insuficientes", apuntó.

Oportunidad de la LomLOE

En este sentido, Jorge Félix Alonso consideró que la nueva ley educativa LomLOE es una oportunidad para poner fin a la segregación escolar, al posibilitar la creación de áreas de escolarización y comisión de admisión. "Es necesaria la voluntad política de la Junta para que el curso próximo no sea otro perdido para actuar contra la segregación", recogió un comunicado de la plataforma.

Entre los firmantes están los sindicatos CCOO, UGT y Stecyl, la Confapacal y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, además de asociaciones sociales de población gitana e inmigrante y entidades religiosas.