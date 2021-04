El PP no se fía del Gobierno en relación al centro policial

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, no se fía del Gobierno de España en relación al anuncio que efectuó este miércoles de que la sede del Centro Universitario de Policía Nacional estará en Ávila, como reclaman los populares. A preguntas de los medios, Carlos García aseguró que ese anuncio trasladado en nota de prensa no le ofrecía "ninguna garantía", ya que "o bien mienten ahora o lo hicieron hace un mes, cuando en una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada Alicia García sobre el centro de estudios policiales no hicieron mención expresa a esa inversión de 4 millones de euros de la que hablan", señaló. Por este motivo, afirmó que continuarán con la campaña de firmas anunciada por la formación para seguir "trabajando" para que la sede de ese centro universitario policial esté en Ávila, ciudad que "debe ser referente en materia de seguridad" porque "tiene las mejores instalaciones y los mejores profesionales" y porque "así lo han dicho todos los sindicatos, que no se puede desdoblar una formación que es prioritaria".

El Ministerio del Interior ratificó este miércoles que la sede del Centro Universtario de Policía Nacional estará en Ávila y que así estará reflejado en el Real Decreto con el que se articulará su creación, asegurando también que nunca se había contemplado otra sede. En este sentido, Carlos García insistió en que "hasta que no comprobemos que el decreto pone eso de manifiesto vamos a seguir reivindicándolo", no en vano recordó que "el borrador del anteproyecto habló de varias sedes, entre ellas Carabanchel", y también hizo alusión a una dependencia prometida en Jaén (el centro logístico del Ejército) que "finalmente fue trasladado a Córdoba". "Si hace un mes conocían que esos 4 millones iban a ir para Ávila que lo hubieran plasmado por escrito", remarcó.