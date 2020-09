Andrea, campeona de España de Clubes

La joven atleta abulense, campeona este año en el nacional absoluto de los 400 metros lisos, anotó ayer un nuevo éxito en su fructífero palmarés, al proclamarse ayer campeona de España de clubes, gracias a la victoria de su equipo, el Playas de Castellon, en el Campeonato de España de Clubes al Aire Libre Masculino y Femenino tcelebrado en el estadio madrileño de Vallehermoso.

El Playas de Castellón revalidada de esta manera su título obtenido el pasado 2019, el cual ponía fin a su vez al reinado de su gran rival, el Valencia. Este sábado en Madrid, el Playas Castellón venció por 141 puntos al Valencia Esports, que anotó 136. Tercero quedó el Grupompleo Pamplona At., con 104.

El de Vallehermoso ha sido el primer campeonato nacional al aire libre del calendario y una magnífica antesala a lo que queda por delante: el Campeonato de España Absoluto al Aire Libre del próximo fin de semana, 12 y 13 de septiembre.

Una buena carrera. En la prueba de 400 metros lisos de ayer, victoria clara de Andrea Jiménez con un tiempo de 53’’60 en una carrera en la que la abulense salía con decisión desde la calle cuatro desde el mismo pistoletazo de inicio para ir devorando, una a una, a cada una de sus rivales. Llegaba como un rayo a los primeros 200 en la última recta ya era primera, tras superar en la última curva a la valenciana Carmen Sánchez (54’’24) y afrontar con fuerza los últimos metros en busca de una plusmarca que no llegó pero si un nuevo triunfo con el que encarar la próxima semana el Campeonato de España Absoluto. La tercera posición fue para Kerry Iyoha Isokpan (55’’44).

El tiempo de ayer de la atleta abulense fue bueno, en un año marcado por la crisis sanitaria, que ha hecho mella igualmente en el conjunto del deporte, de la evolución de las marcas y de los entrenamientos. En el regreso de la atleta abulense a la competición tras la desescalada de la covid-19 merece la pena reseñar su buena actuación del pasado agosto en el Meeting de Castellón, donde registraba 53’’39, muy cerca de su récord de España Sub’20 establecido en los 53’’22 que logró el año pasado. Esta excelente forma la hacía salir como la referencia en la jornada de ayer, expectativas que se cumplieron con su meritorio triunfo en el individual de los 400 lisos.

Con su participación de ayer, Andrea Jiménez confirma el buen estado con el que afrontó este atípico 2020 marcado por la pandemia. Comenzó probando en los 200 lisos, con victoria en el nacional cubierto sub’20; obtuvo en este campeonato victoria y récord de España en el 4x400; y el 1de marzo conseguía el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta en una gran exhibición –53’’73–. En el horizonte, por qué no, los Juegos Olímpicos de Tokyo de 2021.