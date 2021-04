Los bonos para la reactivación del turismo, antes del verano

Tan sólo queda que el Boletín Oficial de la Provincia lo publique para que la iniciativa gestada en el seno de la Diputación para reactivar el turismo en los pueblos abulenses eche a andar. Son 80.000 euros los presupuestados por la institución provincial los que se convertirán en bonos de 10 y 30 euros y que los particulares deberán solicitar para después gastarlos en aquellos establecimientos que también deberán inscribirse para ser destinatarios de esta acción. Es para comercios, para restaurantes y bares y para alojamientos radicados en los pueblos abulenses. Habrá bonos de 10 euros para gastar en comercios y restaurantes siempre que se haga una compra mínima, un gasto de 30 euros; y después hay bonos de 30 euros para gastar en alojamientos siempre y cuando sean 90 euros lo que se gaste en este punto por el particular que solicita el vale.

La intención es publicarlo de manera inminente en el boletín para que se abra el plazo de inscripción y que la reactivación se note antes de que llegue el verano, para cuando está previsto que el turismo vaya a más (del mismo modo que ocurrión el año pasado y si no hay grandes dificultades por la pandemia). Una plataforma se encargará de la gestión de esos bonos, que serán nominativos y con fecha de caducidad para que no se dupliquen y para que no se exceda la partida de 80.000 euros; también colaborará en la gectión de los mismos la Federación de Hostelería y Ávila Auténtica si hiciera falta. Éste era uno de los puntos tratados en la junta de gobierno celebrada este lunes en la Diputación de Ávila y de la que dio cuenta el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Sánchez Mesón.

Desde luego que no fue el único punto tratado ya que varios convenios pasaron por el órgano del Gobierno. Uno de ellos ya materializado que pasa por poder llevar a cabo con el Ayuntamiento de Navalosa la recuperación de dos chozos afectados por el fuego en el verano de 2017. Son 20.000 euros los previstos para esta acción.

En esta sesión también se firmó el tradicional convenio con el catastro para la gestión catastral de casi toda la totalidad de los municipios de Ávila, 242, aseguró el portavoz.

Destacó en la parte resolutiva y en el área de Economía y Hacienda las 10 solicitudes que recibieron el visto bueno de la Diputación para recibir las ayudas para el reflote del tejido industrial y que en esa decena de expedientes suponen un desembolso de 44.124 (el máximo que se recibiría, recordaba Sánchez Mesón sería de 10.000 euros). En este punto recordaba que la mayor parte de las veces las solicitudes de ayudas quedan desestimadas o bien porque las empresas que lo solicitan no tienen el domicilio fiscal en Ávila o porque se incluyen gastos que no son subvencionables como por ejemplo los alquileres.

Otro tema, cuatro expedientes que recibieron el sí de Diputación y por el que podrán tener trabajadores provenientes del plan de empleo. Dotado con 300.000 euros a nivel general, en esta ocasión recibirán ayuda para contratar trabajadores los ayuntamientos de Santa Cruz del Valle, que puede emplear a dos personas, El Hornillo, Consistorio al que se subvencionará la contratación de 6; Guisando, con derecho a 11 y por último, Gavilanes, con dos. Son personas que tendrán empleo a tiempo completo durante tres meses recordaba el portavoz.

Un asunto más, muy importante y que se repite cada año, es el convenio de la Diputación con la Junta de Castilla y León y que también implica a los ayuntamientos de la provincia para poder realizar mejoras en centros de Educación Infantil y Primaria. A este pacto las dos grandes administraciones aportan 120.000 euros cada una, si bien los ayuntamientos también deben financiar en parte la obra, en un 20 opor cientopara ser exactos. Desde el 21 de junio de este año podrán hacerlo y tienen de plazo hasta el 20 de octubre de 2022 para justificar las obras.

Interesante también en materia cultural el Convenio con la Consejería de Cultura y Turismo para poder llevar a cabo los Circuitos Escénicos de los que son beneficiarios los ayuntamientos de Arévalo, de Arenas de San Pedro, de Cebreros, de El Barco de Ávila, de El Tiemblo y, por último, de Sotillo de la Adrada por el que la Diputación pone 30.000 euros, pero también hay aporte de la Junta y de los ayuntamientos.En este sentido Sánchez Mesón ponía como ejemplo el hecho de que en Arévalo la Diputación pone algo más de 4.000 euros, un poco más la Junta y el Ayuntamiento aporta casi 7.200 para hacerlo posible.