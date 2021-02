El alcalde pide que las medidas se plasmen en un documento

El alcalde de Arévalo, Francisco León ha pedido al viceconsejero de Empleo, David Martín, que se plasmen en un documento las medidas complementarias de las que hablaba el pasado jueves el viceconsejero para que Arévalo no salga perjudicado al no incluirsele en el Plan de Fomento Industrial de Medina del Campo

Considera Francisco León que se ha perdido una buena oportunidad para generar un polo industrial importante por la A-6 que une a Arévalo y Medina del Campo. «Creo que hubiera sido un polo industrial muy competitivo, con los 33 kilómetros de parcelas para poder hacer algo parecido a lo que es el Corredor del Henares entre Castilla-La Mancha y Madrid».

Reconoció el regidor arevalense que en el ayuntamiento estaban trabajando para que la ciudad fuera incluida en el Plan de Medina, visto que no se les había incluido en el Plan Industrial de Ávila-La Colilla. «Hemos seguido trabajando para que si en el caso de no estar fuera de ese plan que nos buscaran las soluciones para no generarnos una situación de indefensión ante las dos partes. Arévalo y Medina trabajan mucho juntos con proyectos conjuntos y hay muy buena relación. Creo que hubiese sido un buen polo de atracción industrial», recalcaba Francisco León, quien sostiene que Arévalo por sí mismo ya se vende por su situación geográfica, por sus infraestructuras y sus empresas de logística. «Y por lo tanto, el problema es que nos genere una situación de indefensión ante estos otros dos polos de atracción industrial que se prevé que generen estos dos planes de industrialización».

Esperanzado. A la vez se mostró esperanzado para que «esas medidas complementarias que avanzó el viceconsejero de Empleo se plasmen en un documento. Así vamos a seguir trabajando igual que estamos trabajando por entrar en el Plan de Fomento de Empleo Agrario, lo estamos también en esta situación para tener unas medidas complementarias para que Arévalo esté en las mismas condiciones que las que facilitan los Planes de Fomento para Medina y para Ávila-La Colilla”.

Francisco León señaló que se sentía «triste» porque «nos hubiese gustado estar en ese Plan de Fomento». Pero a la vez se mostró «con muchas fuerzas y ganas de seguir trabajando para que Arévalo esté en las mismas condiciones con esas medidas complementarias que los planes de Fomento de Medina del Campo y de Ávila-La Colilla».