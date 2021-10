Arranca la campaña micológica en Gredos

Con la llegada de octubre arrancó de manera oficial la campaña micológica en el denominado acotado Gredos, bajo cuyo paraguas están montes de más de una treintena de pueblos, además de montes de la Junta de Castilla y León, del Asocio Villa y Tierra de Piedrahíta y del Asocio de Ávila. Son algo más de 39.000 las hectáreas acogidas bajo este paraguas y lo que esto significa es que el recolector interesado en llevar a cabo su práctica en ellos tendrá que obtener un permiso. No es el único acotado pues junto a éste está el de Montes de Castilla y León que acoge los montes de La Garganta, Orzaduero y El Colmenar (y por tanto el Puerto del Pico) , con 7.500 hectáreas, así como el acotado de Gavilanes con otras 1.600 ha.

Hay que despejar aquí la pregunta del millón que interesa a todos los aficionados a la micología ¿Puede una persona que ha expedido su permiso para el acotado Gredos recolectar en El Pico y viceversa? La duda nos la resuelve Gemma López, desde Micocyl. «Sí» puede hacerlo pero «exclusivamente en lo que respecta al permiso recreativo que sólo permite recolectar cinco kilogramos de setas diario». En ningún caso en el apartado comercial, ya que ni siquiera tienen el mismo precio en los dos acotados, además en Gredos sólo pueden comerciar con sus setas los recolectores locales, vinculados y provinciales, pero nunca los foráneos. Esos foráneos, (de fuera de la provincia de Ávila) sí podrían comerciar sacándose licencia para ello en el acotado de Montes de Castilla y León, pero en ningún caso podrían llevar a cabo está práctica en el acotado Gredos.

permisos. Hablemos de esos permisos en Gredos. Hay tres tipos en cuanto a la duración, que son diario, de dos días (que tienen que ser consecutivos) o de temporada. Los diarios cuestan cinco euros con carácter recreativo tanto para provinciales, como para vinculados y para foráneos (los locales no pagan en su territorio ni por un día ni por dos). Y es que son 10 euros lo que se paga por el permiso de dos días y en ninguno de los dos casos se expide permiso para «comerciar» con lo recolectado. Sí hay posibilidad de hacerlo obteniendo permisos de temporada que, como decíamos antes, no se abren a los foráneos, pero sí a todos los demás. Así para toda la temporada, los 'locales' que quieran permiso comercial pagarían 15 euros, que son tres con carácter recreativo; los 'vinculados' pagarían 100 euros por comerciar y 15 si sólo es con carácter recreativo; y los provinciales serían 120 euros por comerciar y 25 por temporada. Como decíamos los foráneos solo pueden recolectar cinco kilos y el permiso recreativo les costará 30 euros (no hay posibilidad de hacer negocio con el recurso micológico para ellos). Hay otro acotado, el de Gavilanes con un único monte incluido y que tiene exactamente los mismos precios que Gredos (aunque son permisos independientes ).

Arranca la campaña micológica en Gredos Mucho más sencillos los permisos y sus precios en los Montes de la Comunidad, en esas tres fincas a las que aludíamos (Garganta, Orzaduero y Colmenar) cinco euros le costará un día de recolección a cualquier persona, sea de donde sea; no hay permiso de dos días y los de temporada cuestan 30 euros con carácter general recreativo y 120 en caso de querer comercializar lo recolectado. Como decíamos con carácter recreativo este vale para su zona y la de Gredos y viceversa.

Hay que destacar que como ha ocurrido otros años hay ayuntamientos con gran riqueza micológica que, por así decirlo, hacen la guerra por su cuenta, tienen su propia regulación y sólo vale para ese término municipal.Es el caso de Navarredonda de Gredos, Peguerinos (sólo en el caso de su monte 80, pues el 81 pertenece a Montes de Segovial y el 82, a Santa María de la Alameda), Casillas o El Tiemblo. En todos los casos para recolectar en los acotados hay que obtener permiso. Otro asunto importante ¿qué ocurre con las zonas no acotadas? Pues recuerda López que allí rige el decreto regional que no permite recolectar más de tres kilogramos de setas diarios

En cualquier caso todos los permisos para estos acotados se pueden obtener en la web www.micocyl.es y tienen validez hasta el 31 de diciembre. Son por un año natural, aunque en el caso de Gredos acaban de salir a la palestra. También en esa web se recogen otros puntos de expedición de permisos, ya que se pueden obtener in situ en los municipios que tienen montes en estos acotados.

Una novedad de los últimos días: la Diputación ha propuesto hacer del gran acotado Gredos un parque micológico', ahora deben estudiarlo los ayuntamientos y si deciden que sí, elevarlo a la Junta de Castilla y León para ir dando los pasos.

