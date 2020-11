'Dream team' en mente

El Barcelona recibe hoy (21,00 horas/Movistar Liga de Campeones) en el Camp Nou al Dinamo de Kiev, el rival que tuvo la mala suerte de asistir impotente, en este mismo escenario, a una de las mayores exhibiciones futbolísticas que se le recuerda al mítico ‘dream team’.

Fue en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones 1993-94. Entonces, el Barça, donde jugaba el que ahora es su entrenador, Ronald Koeman, ganó al conjunto ucraniano por 4-1, aunque pudieron haber caído muchos más, pues llegó a rematar 29 veces a portería. Koeman reconocía ayer que siempre que habla con Pep Guardiola recuerdan aquel partido. «Ojalá podamos repetir el nivel», deseó.

El encuentro de hoy será muy diferente al de hace 27 años. El Barcelona no necesita la gesta de remontar ningún 3-1, sino que simplemente tiene como objetivo encadenar su tercera victoria seguida en Champions, tras las logradas ante el Ferencvaros (5-1) y la Juventus (0-2).

Tampoco el Dinamo actual es aquel, considerado entonces uno de los equipos más peligrosos del momento. El de ahora vive a la sombra del todopoderos Shakhtar Donetsk en Ucrania y llega a la capital catalana golpeado por el coronavirus.

El Barcelona, en cambio, camina con paso firme en Europa, mientras se desinfla en LaLiga, donde ha sumado solo dos puntos de los últimos 12 posibles, aunque su juego ha sido bastante mejor de lo que dicen sus resultados.

Koeman ya ha encontrado un once tipo, que registra pocos cambios, y que volverá a verse hoy, a la espera de que Marc-André ter Stegen reciba por fin el alta médica y se convierta en el meta titular.

El Dinamo Kiev, por su parte, afronta el partido sin nada que perder y mucho que ganar después de que nueve jugadores de su plantilla dieran positivo por la COVID antes de viajar a la Ciudad Condal.

Entre los positivos figuran cuatro jugadores que salieron en el once en las dos primeras jornadas de la Champions ante Juventus y Ferencvaros.

El segundo portero, Denís Boiko, también resultó infectado, por lo que ante el conjunto azulgrana el titular será un guardameta de 18 años, Ruslán Nescheret, que debutó el pasado fin de semana.