Literatura infantil para ayudar a comprender el autismo

La Asociación Autismo Ávila presentó esste martes el libro El camino de la Luna, publicado por su sello editorial La Estrella Azul, una obra para público infantil que conjuga el texto del cuento escrito por Elena González con las ilustraciones de Marta Peregrina para construir una historia divertida y llena de ilusión que ayuda a los pequeños a entender mejor la realidad del autismo.

Explicó Elena González que El camino de la Luna, de 32 páginas, tiene como protagonistas principales a dos hermanas, Macarena y Candela, muy unidas pero muy diferentes entre sí. Partiendo de esa trama, siguió la autora del cuento, el libro «cuenta que hay distintas formas de comunicarse, y lo hace a través de una historia con una serie de personajes entre los que se cuenta uno que tiene autismo. Una de las protagonistas, Candela, es la que tiene autismo, y en el libro aparecen algunas de las características que lo evidencian de un modo sutil, por ejemplo que apenas habla, que prefiere jugar sola o que le asustan los ruidos fuertes, pero también es muy cariñosa y da unos abrazos tan fuertes que deja sin aire a su hermana Macarena; aunque son muy distintas, las dos se quieren mucho y se protegen, y Macarena quiere tanto a su hermana que le pide un deseo a la Luna: que su hermana le diga ‘Te quiero’, porque necesita oírle esas palabras».

Los otros dos protagonistas son «el Hada de los Besos, a quien le cuesta mucho centrar la atención y terminar sus tareas a tiempo, y por eso le pide a la Luna ser como los demás; y Ramón, un duende muy preguntón al que le cuesta hacer amigos, y su deseo a la Luna es que quiere tener un amigo y recorrer juntos el mundo entero».

El cuento, en el fondo, es una apuesta por utilizar la literatura infantil como camino de comprensión e integración que puede ser muy efectivo, un objetivo que Elena González piensa que se está consiguiendo porque «el libro está teniendo muy buena acogida y los niños captan muy bien el mensaje; es un cuento en el que no hay que especificar que uno de los personajes tiene autismo, pero se puede entrever y explicárselo a los niños», además de que también habla de lo importante que es «el trabajo en equipo para conseguir superar las dificultades y lograr los deseos que se tienen».

Si escribir es siempre satisfactorio, aseguró la autora del cuento, hacerlo con ese plus añadido de motivación de poder ayudar a los demás lo es aún más. La historia, explicó, «la escribí para unas jornadas de atención a la diversidad en el colegio de mis hijas, organizadas para dar visibilidad a esa realidad, y yo escribí esta historia para representarla en un cuentacuentos con marionetas. Una mamá me dijo que había visto identificado a su hijo en alguna de las escenas del cuento y me animé a reescribirlo».

Las ilustraciones que acompañan al texto, sigue contando Elena González, «no solamente hacen más atractivo el libro sino que también ayudan a transmitir lo que quiero contar; estoy supercontenta con el trabajo que ha hecho Marta porque son dibujos preciosos con los que se muestran también los gestos de los personajes, sus actitudes, y eso ayuda a captar mejor el mensaje».