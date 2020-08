Cir&Co, ejemplo de la cultura ante la incertidumbre

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, acudió a Ávila para asistir a una de las primeras representaciones del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que se celebra estos días en Ávila en su octava edición y lo hace poniendo como ejemplo la necesidad de la cultura en momentos de «incertidumbre» como el que se vive en la actualidad. Es por ello que el representante de la institución regional no quiso dejar pasar la oportunidad de defender la cultura y sus industrias como fuente de riqueza para la región.

Invitó Ortega invitó a participar en las actividades de Cir&Co, en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y con espectáculos que demuestran, dijo, «que se pueden seguir realizando actividades culturales cumpliendo con todas las medidas sanitarias y los protocolos aprobados, en este caso del Ministerio de Sanidad junto a las comunidades autónomas». Se hace, además, ofreciendo a los ciudadanos «productos culturales, servicios culturales excelentes, en este caso de alto reconocimiento internacional» y dentro de la apuesta «firme» de la Consejería por las industrias culturales.

Esta apuesta se puede ver con el festival de circo que se organiza hasta el domingo en Ávila con distintos espectáculos en espacios con aforo controlado, pero también en otras propuesta en Castilla y León como sucede en Ciudad Rodrigo con el Festival Internacional de Teatro o con la actividad paralela que se ha puesto en marcha, ‘Escenario Patrimonio’, que se va a realizar por toda la comunidad, en as nueve provincias con 18 espectáculos utilizando el patrimonio, la cultura y el turismo.

Este tipo de propuestas consideran desde la Consejería de Cultura y Turismo que son «importantísimas» porque «si algo habla de lo que somos en Castilla yLeón es la cultura, son los creadores, y debemos estar ahí toda la ciudadanía» y aquí la Consejería dentro de su ámbito competencial y utilizando sus recursos para lo que la cultura siga siendo una «herramienta de dinamización económica y social para beneficiar a todos los ciudadanos».

Con su apoyo directo a Cir&Co y la organización de esta nueva edición, así como el resto de actividades culturales, lo que se pretende en definitiva es «hacer ver que la cultura es necesaria, si algo somos es cultura y en estos momentos de incertidumbre la necesitamos más que nunca». Y aunque «para algunos puede ser una apuesta arriesgada por las especiales circunstancias» también se ve que «las actividades culturales nos pueden dar la pauta se lo que va a ser esta nueva normalidad», por lo que estas actividades están sirviendo como base para futuras organizaciones de propuestas culturales, sabiendo adaptarse «a las circunstancias» y demostrando que «somos lo suficientemente inteligentes para seguir viviendo, disfrutando de una actividad cultural sin que ello suponga ningún riesgo para la ciudadanía».

Para ello, en la entrada del espectáculo, en este caso en el Episcopio, se tomaba la temperatura a los asistentes, había mascarillas disponibles y se anotaban los nombres y teléfonos. También las sillas estaban preparadas con su distancia de seguridad y al principio del espectáculo ya se pedía que no se interactuara con los actores, que el público permaneciera sentado, con mascarilla, y se siguieran las indicaciones para salir en orden al finalizar el espectáculo.

Medidas para cumplir con los protocolos de sanidad y seguir apostando por las «industrias culturales y creativas» como sectores que «están sufriendo muchísimo las consecuencias de la crisis» a pesar de que son una «fuente de riqueza y generadoras de empleo»