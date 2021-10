En casa lo son, fuera deben serlo

Calma, cabeza y conciencia. La euforia no es buena consejera y lo sabe a la perfección Borja Rubiato. «Ante el Atlético Bembibre hicimos un gran partido, pero eso ya es pasado, queda lejos. Toca resetear. Ahora nos viene un rival totalmente diferente».Aguarda en las Pistas del Helmántico un Salamanca B –16,30 horas– con el cuchillo entre los dientes. Tras asaltar al Mirandés B de Jonathan Prado en terreno ajeno, ahora son los encarnados otra pieza jugosa. Entre sus manos David García tiene un vestuario descarado, de jóvenes futbolistas con ganas de proyección. Demasiadas semejanzas con el proyecto construido por los encarnados esta temporada, que podrían encontrarse con la horma de su zapato en el primero de los tres partidos que esperan esta semana en la Tercera RFEF.

Una semana exigente que quieren empezar con su primer triunfo a domicilio. «Si queremos asentarnos en la zona de arriba y queremos ser un equipo fiable no sólo podemos serlo en casa. Con los números encima de la mesa los equipos que a final de temporada terminan en la zona alta son los que también puntúan de tres en tres fuera de casa. Conseguir los tres puntos es otro reto para este partido» señala el técnico encarnado, que por su experiencia como jugador sabe de lo que habla. Quiere seguir sumando de tres en tres pero no menos dar continuidad a las «sensaciones» que dejó el partido ante el Bembibre. «Los que salgan a jugar en Salamanca tienen que vaciarse, dar lo mejor de sí» comenta. Es una semana de tres partidos y habrá rotaciones. «Lo estamos valorando» comentaba. «Esos tres partidos, el rival y el estado de forma de los jugadores son cuestiones a tener en cuenta» señala ante las novedades que pueden darse en un once donde el de Santa María del Tiétar no está teniendo problemas en hacer rotaciones. Todo ello ante un rival con mucha movilidad, «jugadores con mucha determinación» y tras una victoria importante. «Ellos querrán seguir con sus buenas sensaciones y nosotros hacer buenos los resultados que llevamos».

«Los chicos están en un momento dulce»

Lo primero es pensar en el Salamanca B, pero no menos en un calendario de tres partidos por delante que podría obligar a realizar rotaciones. «Juegue quien juegue está dando la cara» y por ello está tranquilo Borja Rubiato frente a posibles cambios. «Físicamente y anímicamente el equipo está bien. En el fútbol un alto porcentaje de éxito es el estado anímico y creo que los chicos están en un momento dulce, aunque esto sólo sea el inicio. Tienen confianza en lo que hacen, en ellos mismos, en lo que se les pide desde el cuerpo técnico y juegan con pasión.Se están dando cuenta de que lo mínimo es pelear. Por ahí pasa el trabajo».