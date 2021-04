Las personas con autismo sufren un desempleo del 90%

Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) son el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de paro, entre un 76 y 90%, y en muchas ocasiones se enfrentan a los prejuicios existentes en el mundo laboral y al desconocimiento sobre su potencial.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra este viernes bajo el lema Puedo aprender. Puedo trabajar, la Confederación Autismo España, reivindica el derecho del colectivo a acceder a una educación de calidad que promueva su éxito académico y su desarrollo personal, y que también conduzca a un puesto de trabajo.

“Necesitamos una mayor red de recursos educativos, de centros y una mayor flexibilidad de los modelos de educación, acompañados de la necesaria inversión, que esperamos que se desarrollen con la nueva Ley de Educación”, señala Jesús García Lorente, director general de Autismo España.

El estudio Empleo y trastorno del espectro del autismo. Un potencial por descubrir (Autismo España, 2018) denuncia que estas personas tienen la tasa más alta de desempleo: entre un 76 y un 90%.

Las principales dificultades radican en la ausencia e inadecuación de la normativa sobre empleo en relación con las personas con TEA, la falta de oportunidades, los prejuicios de las empresas y la falta de programas de apoyo y de modelos de formación dual que proporcionen la cualificación técnica y las competencias necesarias para afrontar la vida adulta y desempeñar un trabajo, mediante prácticas en entornos laborales reales.

Todos los años, este movimiento asociativo pide a la ciudadanía que haga un “gesto por el autismo” y se sume a la campaña del Día Mundial para mostrar de forma simbólica su apoyo a las personas con TEA y sus familias.

Se trata de escoger una herramienta o utensilio relacionado con alguna habilidad, sostenerla con la mano y subirla a las redes sociales con los hashtag #DiaMundialAutismo #PuedoAprederPuedoTrabajar.

Con ello se quiere mostrar que cada persona es diferente y tiene unas determinadas fortalezas, incluidas las personas con TEA.

Cada año, el movimiento asociativo se suma además a la iniciativa mundial Light It Up Blue y solicita que los edificios y monumentos más emblemáticos de nuestro país se iluminen de azul la tarde-noche del 2 de abril, como muestra de solidaridad con las personas con TEA y sus familias. Este año, más de 300 edificios y monumentos de toda España han confirmado que se van a sumar a la iniciativa.

“La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es una persona con trastorno del autismo, a veces por desconocimiento, y porque sigue habiendo falsas creencias e información que no se corresponde con la realidad de lo que es el trastorno, que no ayuda a esa visión positiva y que no ayuda tampoco a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan”, asegura Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.

La pandemia en las personas con TEA

Ha incidido en su salud mental, su bienestar emocional, sus oportunidades para acceder a una educación o para mantener sus puestos de trabajo, según ponen de manifiesto varios estudios realizados por la Confederación.

Entre los resultados del estudio destacan la falta de ajustes y adaptaciones específicas en las metodologías de educación a distancia para el alumnado con TEA y el aumento de las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental.