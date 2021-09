La ONCE deja un premio de 200.000 euros en el Alberche

La suerte ha llegado a la comarca del Alberche este domingo con el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que ha repartido 200.000 euros entre los vecinos de las localidades de Cebreros, el Hoyo de Pinares y Las Navas del Marqués.

Santiago González, vendedor de la Organización desde hace algo más de tres años, ha sido el ‘centinela de la Ilusión’ que ha repartido diez cupones del 10.479, número premiado a las cinco cifras en la primera categoría del sorteo del Sueldazo del Fin de Semana del domingo 26 de septiembre entre las localidades de Cebreros, el Hoyo de Pinares y Las Navas del Marqués.

“¡Estoy feliz! Saber que le he devuelto a muchos clientes y vecinos parte de la solidaridad que ellos tienen cada día con nosotros, es de lo más bonito de mi trabajo”, asegura Santiago, quién aprovecha para recordar que el próximo 11 de noviembre hay una nueva oportunidad de hacerse millonario con el Extra del Once del once de la ONCE.