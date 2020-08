El IV Congreso Internacional sanjuanista abre sus puertas

El IV Congreso Mundial Sanjuanista se ha abierto con la intervención de la escritora y profesora de la Universidad de Salamanca, Asunción Escribano, que habló de ‘Lenguaje y simbología en Llama’. Un Congreso Internacional que se desarrolla en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, CITES, que se ha visto mermado en asistencia por la situación sanitaria que estamos viviendo. Aún así han sido unas sesenta las personas que participan en directo y alrededor de un centenar de matrículas on line, con la peculiaridad que una gran mayoría son comunitarias con lo que los organizadores calculan que un millar de personas seguirán en directo el congreso de forma on line, procedentes de muchos de los países de América latina, Estados Unidos, Japón y otros países europeos como Francia, Italia, Letonia y de distintos puntos de España.

Este año está dedicado a la última obra de San Juan de la Cruz, ‘Llama de amor viva’. Se organiza, como indicó el director del CITES, Francisco Javier Sancho, siguiendo la tónica general de los anteriores congresos. «La idea es acercarnos desde diversas perspectivas a la obra de San Juan de la Cruz, tanto en su contenido, como en su simbolismo, en su contexto histórico, e incluso en esa temática que nos abre a un diálogo tanto con la filosofía o la teología, e incluso con las religiones», señalaba Francisco Javier Sancho, adelantó señaló que este congreso será una gran sorpresa. «La Llama ha quedado un poco en el margen de las grandes obras de San Juan de la Cruz, porque toca las fases más elevadas de la vida mística. Creo que la temática y la orientación, que darán muchos de los ponentes, nos a va sorprender en el sentido de hacernos comprender mucho más claramente que el santo no nos habla de utopía e idealismos, sino de realidades concretas que están al alcance de la mano». Además, resaltó que este congreso va a ser «provindencial», coincidiendo con esta situación que estamos viviendo. «Es un motivo para la esperanza que en medio de toda la realidad oscura, de todo el sufrimiento, de todo el dolor que estamos pasando, que venga alguien a hablarnos de una luz que todos llevamos dentro y que todos podemos reavivar y encontrar, creo que es un motivo para la esperanza y sobre todo para sacar energías para seguir luchando dentro de uno mismo. Es uno de los mensajes universales que la ‘Llama de amor vivo’ de San Juan de la Cruz nos regala».

La escritora y profesora de la Universidad de Salamanca, Asunción Escribano. Se refirió a la obra ‘Llama de amor viva’ como una experiencia de unión y fusión de San Juan de la Cruz Con Dios. En su intervención destacó cuáles son los mecanismos lingüísticos en los que alguien, «que ha tenido una experiencia tan intensa, tan diferente, consigue comunicarnos a aquellos que no la hemos tenido cuál ha sido esa vivencia». En concreto, se refirió a los mecanismos lingüísticos mediante los que San Juan «rompe, fractura, estira y obliga al lenguaje para decir algo para lo que el lenguaje no está preparado». Para la profesora de la Universidad de Salamanca, el lenguaje que utilizamos nosotros es el de la vida cotidiana y lo que el nos cuenta es algo que está fuera de lo cotidiano. «Al final esos mecanismos lingüísticos consiguen construir un poema de una hermosura fuera de los normal y uno de los poemas más hermosos de la literatura universal». En cuanto a las figuras lingüísticas que el poeta utiliza para conseguir esa expresión máxima, Asunción Escribano destacó que «las técnicas tienen que ver con la ruptura de la lógica de la lengua. Algo a lo que la gente que escribe poesía está acostumbrada, pero que el lo lleva al extremo máximo: contradicciones lógicas, ruptura de la sintaxis, encabalgamientos, usos lingüísticos extraños desacostumbrados, porque ¿cómo nombrar aquello para lo que el lenguaje no está preparado?», se pregunta Escribano, quien reconoce que esa es precisamente. La clave de esta obra, porque «el poema al final es como un pozo en el que siempre es posible llegar más al fondo porque invita a entrar más adentro siempre. Toda la poesía de San Juan de la Cruz es así, pero este, que es su último poema, es el más intenso, es en el que relata la llegada. Los otros poemas relatan el avance, la fusión...”