Batacazo del Real Ávila en el peor momento

Real Burgos.

Álex Campos, Añazo (Pedro Dango, 30´), Cristian, Dieguito (Paz, 60´), Taborda, M, Sedano (David, 60´), Álex Reyes, Temiño, Moreno y Gandul.

Real Ávila.

Johan, Llorián, Tena, Ruba, Enbi (Diego Ortiz, 46´), Camilo (Sergio Ramos, 36´), Corozo, Domingo (Manuel Sánchez, 66´), Manu Moreira (Rubén Ramiro, 57´), Rubiato y De Mesa (Aitor Asensio, 57´).

Árbitro.

Sanz Monge.

Tarjetas amarillas a los locales Moreno, Cristian, David y Taborda; y a los visitantes Corozo, Ruba, Sergio Ramos y Tena.

GOLES.

1-0 (13’) Moreno; 2-0 (21’) Dieguito; 2-1 (34’). Rubiato.

INCIDENCIAS.

Encuentro de la jornada 18, disputado en el campo Luis Pérez Arribas.

El Real Ávila sufrió una inesperada derrota en el campo del Real Burgos, una semana después de que tras ganar al Numancia B los abulenses parecía que remontaban el vuelo. Pero no fue así. Cayeron en el campo de uno de los equipos de la zona baja y han descendido hasta la quinta posición.

El choque fue muy disputado y comenzó con una intensidad tremenda que fue de más a menos en el partido. Moreno hizo el 1-0 en el minuto 13, Dieguito anotó el segundo en el 21 y Rubiato recortó distancias en el 34. La segunda mitad fue mucho más trabada y el marcador no se movió pese a los intentos de los visitantes por igualar el marcador.

El Real Burgos quería volver a la senda del triunfo después de no poder ganar ante el Bupolsa en la jornada anterior (1-1). El Real Ávila no pudo seguir con su buena racha después de doblegar a al Numancia B en casa en la pasada fecha del campeonato (2-0).

El partido empezó muy intenso desde el primer momento, el cuadro local salió a ganar desde el pitido inicial. El Real Burgos mostró sus armas construyendo muy bien las jugadas ofensivas desde atrás, haciendo daño a un Real Ávila que inició con un bloque bajo en busca de defenderse de las acometidas de los locales.

Poco duró el empate a cero inicial, Moreno anotaba antes del cuarto de hora en buen gol en el que ejecutó magistralmente una buena acción. El portero poco pudo hacer ante su disparo.

El dominio del Real Burgos en el verde se plasmaba de esta manera en el marcador. Los jugadores del Real Ávila quedaron visiblemente tocados ante el gol de un Moreno que está dejando muy buenos partidos esta campaña con el cuadro burgalés.

Pocos minutos después el marcador volvería a moverse. Los locales no se contentaron con el 1-0 y fueron a por más en un partido que estaban dominando de cabo a rabo. Esta vez el goleador fue un Dieguito que definió a la perfección haciendo inútil el intento de parada de Guzmán.

El 2-0 despertó a un Real Ávila que se había mostrado prácticamente inofensivo durante todo el choque. Los visitantes respondieron con un gol de Rubiato 10 minutos antes del descanso, y de esta manera el cuadro abulense mantenía sus opciones para la segunda mitad.

En la segunda parte el Real Ávila tuvo más y mejores ocasiones, pero no pudo acertar en la definición. Por su parte, el Real Burgos supo defender muy bien su ventaja y no arriesgó en demasía un marcador que les servía para seguir sumando. Los visitantes tuvieron algunas oportunidades de gol pero lo intentaron con más corazón que cabeza, ya que se encontraron con la zaga burgalesa una y otra vez en todos sus intentos. Un remate de Aitor fue el que más cerca estuvo de igualar el partido, pero el gol no llegó y los abulenses se vinieron con una derrota que no entraba en sus planes y que les obliga a realizar un gran final de temporada para intentar asaltar una segunda plaza por la que hay varios equipos peleando.