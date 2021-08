El incendio, estabilizado, baja a Nivel 1 de peligrosidad

El incendio declarado el pasado sábado en la N-502, entre los términos municipales de Cepeda de la Mora y Navalacruz, que ha arrasado la sierra de la Paramera, continúa estabilizado con un perímetro de unos 150 kilómetros y sin llama desde el pasado martes por la tarde, y a las 18,45 horas de hoy ha bajado a Nivel 1 de peligrosidad del Infocal después de una jornada «bastante tranquila» y una noche en la que bajaron las temperaturas y no hubo vientos tan adversos», según comentó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció este jueves tras el Consejo de Gobierno regional para informar también de la situación de los últimos incendios en la Comunidad, y sobre el de la Paramera confirmó que ya ayer fueron desmovilizadas las dotaciones de otras comunidades autónomas que venían colaborando en el operativo de extinción y que también se retiraron las dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que seguían en el terreno. De esta forma, ya solo los medios terrestres y aéreos de la provincia de Ávila continúan en la zona sofocando posibles reproducciones y refrescando la zona calcinada.

Recordó el consejero que la Junta había declarado la situación de alarma por posibles incendios y que «en esos tres días se registraron 58 incendios forestales en Castilla yLeón, ocho de ellos en la provincia de Ávila y cinco solo el sábado, en La Parra (anejo de Arenas de San Pedro), Casavieja, El Raso (anejo de Candeleda), Piedralaves y la sierra de la Paramera. En este último «intervinieron personal de la Junta de Castilla yLeón y del Ministerio de Transición Ecológica, la UME, la Guardia Civil y medios de las Comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, a los que tanto el presidente Fernández Mañueco como yo hemos dado las gracias por la ayuda tan importante prestada», señaló Suárez-Quiñones, quien añadió que en total llegaron a trabajar en este operativo más de 1.200 personas y 39 medios aéreos.

También lo calificó como «un incendio extraordinario por las condiciones meteorológicas» registradas, con «temperaturas de entre 38 y 40 grados, vientos cambiantes de 45 kilómetros por hora con rachas aún más fuertes y solo un 2 por ciento de humedad» que «pusieron a prueba al operativo, que ha realizado un trabajo extenuante digno de alabar».

Respecto a la superficie calcinada y las mediciones realizadas por el sistema de emergencias Copernicus, que apuntaba que se habían visto afectadas por las llamas unas 22.000 hectáreas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente aclaró que «ahora se está trabajando en el incendio y las cifras oficiales las dará la Junta de Castilla yLeón cuando esté al menos controlado». Y es que, como apuntó, «el perímetro es irregular y no valen las medidas a través del satélite. Hay que identificar el perímetro exacto y la superficie quemada la debe establecer los técnicos cuando esté controlado. Yo hablé de no menos de 12.000 hectáreas, pero hay que esperar a las mediciones de los técnicos».

A esta información, el técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente Ángel Iglesia añadió, tras ser preguntado sobre cuándo podría ser controlado, que «hay que valorar día a día, porque primero hay que garantizar que no haya reproducciones. Hay que asegurar todo el perímetro y que no haya riesgo y será ahí cuando se de por controlado». En ese sentido añadió que «si se mantienen unas condiciones estables y no hay imprevistos, se podrá dar por controlado en los próximos días».

Desde la Diputación de Ávila y en referencia al operativo desplegado, indicaron este jueves que sus cuadrillas de extinción seguían trabajando en los núcleos más afectados por el incendio forestal, refrescando los puntos calientes y asegurando el perímetro. El diputado responsable del Área de Desarrollo Rural, Jesús Martín, señaló que la institución «se mantiene en la zona en contacto permanente con los alcaldes de los municipios que han sufrido el terrible incendio para atender todas sus necesidades».

En este sentido, la Diputación desplazó cuatro brigadas que están trabajando a disposición de los ayuntamientos afectados, realizando labores de refresco, limpieza y prevención. Por otra parte, todos los núcleos de población siguieron recibiendo, además, agua embotellada. De hecho, desde el pasado domingo la institución provincial ya ha distribuido cerca de 60.000 litros.

En la zona norte de la sierra estuvieron ayer dos cuadrillas, formadas por un capataz y cinco operarios cada una, que estuvieron actuando en los municipios de Riofrío, Villaviciosa, Robledillo y Solosancho. De igual modo, en la zona sur hubo otras dos cuadrillas en las localidades de Navalacruz y Navalmoral, quienes se trasladarán el lunes a San Juan del Molinillo y Navarredondilla.

Martín apuntó que «en el caso de que haya más demanda, se movilizarán todas las brigadas que sean necesarias y que en estos momentos están desplegadas por otras zonas de la provincia».

cronología e investigación. El consejero de Fomento y Medio Ambiente defendió la «absoluta diligencia» de todo el operativo desplegado en el incendio desde su inicio. «El operativo actuó de forma inmediata, pero hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas adversas que concurrieron», afirmó, al tiempo que pidió «responsabilidad» por algunas informaciones «falsas» aparecidas en redes sociales.

Explicó Suárez-Quiñones que la primera llamada al 1-1-2 se registró a las 10,27 horas del 14 de agosto y fue «una llamada para anunciar el fuego en un vehículo nada más». Dos minutos más tarde hubo una nueva llamada en la que solo se indicaba el fuego del vehículo, pero no comunicaba que se hubiera extendido al campo, y lo mismo ocurrió en otra llamada a las 10,33 horas, según precisó.

Fue las 10,44 horas cuando se registró la primera llamada en la que se comunicaba que las llamas podían extenderse a la pradera anexa y «en ese momento se trasnformó en un incendio del medio natural y se dio aviso al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, que a las 10,44 horas activó un helicóptero que salí de El Barco de Ávila con seis componentes de una cuadrilla helitransportada (Elif) a las 10,54 horas, y realizó hasta 20 descargas de agua en la zona», subrayó el consejero, quien añadió que «luego se fueron incorporando distintos medios y a las 11,41 horas ya había seis medios aéreos, seis cuadrillas, un bulldozer, tres autobombas y varios agentes medioambientales.

También hizo referencia Suárez-Quiñones a las investigaciones sobre el origen del incendio, ocasionado por una avería mecánica de un vehículo en la N-502. Explicó que «la investigación la está haciendo la Guardia Civil y tengo constancia de que ya ha declarado el conductor y por tanto de ahí derivará el atestado que se entregará a la autoridad judicial».

Por parte de la Junta de Castilla yLeón, precisó, «se está estudiando por nuestros servicios jurídicos la posible reclamación al seguro del vehículo u otro tipo, y por tanto lleva su tramitación jurídico-administrativa que derivará en el resultado que sea procedente. Se examinarán las circunstancias y jurídicamente la responsabilidad que tiene el conductor y el seguro del vehículo dentro del Orden Jurídico».

Además, «nuestro personal público medioambiental está haciendo una investigación del incendio y en el informe irán todas las circunstancias», comentó, para concluir apuntado que «las tres cosas confluirán en una respuesta que ahora es prematuro dar».