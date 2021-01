El Barça saca galones de líder en Belgrado

El Barça venció (60-72) este viernes en su visita al Estrella Roja en la jornada 21 de la Euroliga, un sólido triunfo que coloca a los azulgrana líderes de la competición tras enlazar cuatro seguidos, empatados con el CSKA en 15-6.

Los de Sarunas Jasikevicius disfrutaron del regreso de Mirotic y Davies y siguieron la buena línea de los últimos partidos. La derrota poco antes del CSKA permite a los culé colocarse en lo alto de una tabla aún muy abierta. La defensa y el rebote fueron lo más serio del Barça, con Higgins (14 puntos), Calathes (10, 4 rebotes y 5 asistencias), Oriola (12 y 7).

El Barça entró con esa versión que hacía años que no se veía en el cuadro culé. Un equipo con intensidad, con calidad y en sintonía, apretando al unísono en defensa y moviendo bien en ataque. La nave de Saras aterrizó en Belgrado más que entonada, con Oriola tremendo, Smits también brillante por momentos y Calathes al mando.

El cuadro culé demostró las ganas que tenía de volver a tener a Mirotic que le buscó y mucho. Después se desató Oriola y el Estrella Roja apenas cazaba un triple de vez en cuando (6-18). La rotación de Colom no trajo grandes soluciones a los serbios, pero reaccionaron los locales en el inicio del segundo cuarto.

Con Mirotic se terminó de asegurar el rebote, pero ahí cazó puntos el rival. La defensa del Estrella Roja mejoró y el partido se comenzó a atragantar, en una muestra más de lo igualado de la Euroliga. Las penetraciones de Calathes salvaron a un Barça fallón desde la línea de tres, mejor arma local, con un 31-35 al descanso.

Tenía dos espejos a los que mirarse el Barça en su estancia en el vestuario y eligió el del primer cuarto. Los de Sarunas Jasikevicius volvieron a apretar en defensa, con Oriola otra vez en todo, y Calathes repartió pases por la 'puerta de atrás' al propio Oriola y a un Higgins que remató otro parcial culé (45-57).

Un 0-9 como inicio de los últimos 10 minutos fue el remate del Barça a su actuación en Belgrado. Con la presencia en pintura, Davies de vuelta, de ayudas en el rebote, el cuadro azulgrana supo moverse sin tirar de tres. Con la renta cerca de los 20 puntos, Dobric quiso mantener a los suyos pero estuvo lejos el cuadro serbio de su versión para ganar el lunes pasado al Real Madrid.

El Baskonia se descuelga

El TD Systems Baskonia cayó (77-84) este viernes ante el Alba de Berlín y dio otro paso atrás en su aspiración a estar en el 'Top 8' de la Euroliga, con solo un segundo cuarto dominante en el Fernando Buesa Arena, ante un rival que venía tocado.

Ambos equipos lo estaban, en malas rachas, pero para el campeón de la Liga Endesa, llamado a estar en los 'playoffs', la presión empieza a ser grande. Un ex del Buesa como Jayson Granger fue protagonista en el asalto alemán a Vitoria. Los de Dusko Ivanovic se quedan con 9-12, a tres triunfos de poder estar en ese 'Top 8' caro que afronta en crisis europea el cuadro vasco.

En el torneo doméstico son siete las victorias seguidas, pero en Euroliga son tres derrotas consecutivas. No logró mandar en un duelo de mucho ritmo, de muchos ataques, que exigía una mejora en defensa. Lo hizo el Alba, pero ayudó mucho un Baskonia sin soluciones en ataque. Polonara (23 puntos) estalló en el primer tiempo y no hubo otro líder cuando se puso cuesta arriba.

Henry hizo mejor de generador que Vildoza y Giedraitis y Peters sumaron en el siguiente escalón de anotación. Las pérdidas no castigaban a un Alba que aceptó el intercambio de golpes tras un 50-46 al descanso. La notación visitante fue más repartida, en una búsqueda de recursos que siguió desde la defensa.

Granger fue creciendo y la falta de ideas de Baskonia le llevó a no salir de Henry, Polonara y algo de Vildoza. A Ivanovic no le convencieron por dentro ni Jekiri, ni Diop, ni un Fall en buen momento y que no tuvo minutos. En la reanudación comenzó a cambiar el partido el equipo de Berlín de un Aíto García Reneses ausente por estar superando el coronavirus.

La renta de dos canastas pasó a instalarse a favor de los visitantes en una pobre anotación de Baskonia. Un 2+1 de Polonara recortó en el último minuto, pero entre las bandejas de Eriksson, Siva que volvió a sumar tras una gran primera parte, las decisiones de Granger y un triple de Lo para la sentencia dieron otro revolcón a un Baskonia en problemas en Euroliga.