Movilización para pedir las medidas laborales pendientes

Nueva movilización de los sindicatos UGT y CCOO para reclamar al Gobierno que cumpla sus compromisos y materialice las medidas laborales pendientes, esto es, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral que cumple ahora 9 años y la reforma de las pensiones de 2013 con su factor de sostenibilidad. Frente a la pancarta con el lema 'Ahora sí toca', desplegada por los secretarios provinciales de UGT y CCOO en Ávila, una treintena de delegados se concentraron este lunes frente a la Subdelegación del Gobierno exhibiendo frases alusivas a las tres principales reivindicaciones principales, que se resumen en la devolución de la "dignidad" al mercado de trabajo. Se trata de la tercera movilización en este sentido, en torno a los días 11 de cada mes, y desde los sindicatos de clase se advierte de que no solo continuarán con las concentraciones hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez mueva ficha, sino que "si no se da un paso al frente habrá que tomar otro tipo de decisiones" porque con el avance de la vacunación "la pandemia ya no puede ser una excusa".

Lo explicó el secretario provincial de UGT, Javier García, quien señaló que otros países europeos sí han subido el SMI, que la derogación de la reforma laboral sigue siendo "fundamental" para evitar los perjuicios que sufren muchos trabajadores y la "precariedad" y que las pensiones del presente y el futuro "tienen que ser dignas", máxime en una provincia con "salarios y pensiones bajas". "Hay ciertos mensajes positivos del Gobierno pero hay que poner en marcha las medidas", remarcó.

En la misma línea el secretario provincial de CCOO, Óscar García, ahondó en la idea de que "sin movilización no habrá cambio" y recordó que las reivindicaciones siguen la línea de los compromisos adquridos por el Ejecutivo con el Pacto de Gobierno, con los agentes sociales y con la sociedad, de ahí la necesidad de "intervenir en un mercado laboral lastrado por dos reformas que lo hacen más precario, temporal y vulnerable", además de por un SMI que "requiere de dignidad". Todo ello en una provincia con pensiones bajas, un mercado laboral precario y en el que "el 40% de los trabajadores cobran el SMI", el cual debería llegar al horizonte de los 1.200 euros al final de la legislatura, recordó.

"Somos el orgullo de la movilización y ya hay razones para empezar a actuar. Si no hay respuesta del Gobierno de cara a reactivar las mesas e imprimir una velocidd más, intensificaremos las movilizaciones", avisó.