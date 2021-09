Ávila tendrá 4 nuevos aparcamientos de movilidad reducida

El Ayuntamiento creará cuatro nuevas plazas de aparcamiento de movilidad reducida en la zona centro, en las calles Eduardo Marquina, San Segundo y Comandante Albarrán y en la plaza de Italia, espacios dedicados a ese grupo de personas que se sumarán a los 285 ya existentes que ser reparten entre 185 ubicaciones diferentes de la ciudad.

El Consistorio lo hizo público, por boca de su alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y de su concejala de Accesibilidad, Paloma del Nogal, dentro del programa de concienciación que el Ayuntamiento ha puesto en marcha de la mano de Aspaym (Asociación de Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades física), incluido en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

El presidente de Aspaym, Ángel de Propios, explicó que esa campaña, que tiene como lema ‘Si te quedas con mi plaza te dejo mi discapacidad’, pretende «concienciar a toda la sociedad de que tienen que respetar el uso de las paradas para personas con movilidad reducida, y el hecho de que se aparque cinco minutos, como suelen decir, o que he bajado a por el periódico, dificulta que nuestro colectivo pueda hacer su vida normal por la calle; queremos hacer entender que las plazas de movilidad reducida no son un lujo, es una necesidad que tenemos en el marco de la igualdad». Por desgracia, añadió, «es muy habitual que vemos cómo ocupan nuestras a pesar de todo el tiempo que llevamos trabajando. Aún cuesta mucho llegar a la gente, y que entienda que esas plazas no están siempre vacías, están disponibles para la gente que las necesita y pedimos que las respete».

El alcalde agradeció a Aspaym su ayuda «para sensibilizar a la ciudadanía abulense de la necesidad de respeto; creo que hoy la palabra es respeto para que todos, cuando busquemos un aparcamiento, tengamos en cuenta que hay plazas que son especialmente reservadas para personas que tienen una discapacidad o movilidad reducida. Creo que la base del respeto es la base de nuestra convivencia, y en ese sentido debemos de seguir trabajando, y cuando Aspaym nos ofreció esta campaña nos pareció que es bueno, porque todos debemos avanzar en el marco de convivencia que nos hemos dado en la vida en comunidad».