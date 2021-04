Varias comunidades critican la decisión unilateral de CyL

Los gobiernos de Aragón, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cantabria se han mostrado críticos durante la mañana de hoy con la decisión de la Junta de Castilla y León de suspender temporalmente la vacunación con AstraZeneca y han compartido que "ninguna comunidad autónoma puede tomar ninguna decisión independiente" al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por su parte, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha se ha reservado su opinión hasta la reunión que se celebrará esta tarde. La consellera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, ha respondido este miércoles al anuncio de Castilla y León de suspender la vacunación de AstraZeneca que "ninguna comunidad autónoma puede tomar ninguna decisión independiente" al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Actuar de forma individual como comunidad no favorece y no se actúa con responsabilidad sin tener toda la información", ha reprochado. Barceló, tras visitar el hospital de Sagunto, ha recalcado al respecto que en estos momentos "ninguna comunidad autónoma puede tomar ninguna decisión independiente" del Consejo interterritorial que se reúne esta tarde y de la información que trasmita el Ministerio de Sanidad. En ese sentido, ha criticado que actuar "de forma individual como comunidad no favorece y no se actúa con responsabilidad sin tener toda la información que espero que el Ministerio proporcione esta misma tarde y que la EMA (Agencia Europea de Medicamento) también aporte luz". "No se puede actuar con independencia porque tenemos un Consejo y acciones coordinadas y las decisiones que se adopten tienen que ser para todo el territorio", ha insistido.

Por su parte, el Gobierno de Aragón cree que actúa "mal" quien, rompiendo el consenso que debe alcanzarse en el Consejo Interterritorial, toma decisiones "unilaterales" respecto a cuestiones relacionadas con la vacunación contra la covid-19, en referencia a la decisión de Castilla y León de suspender temporalmente la inoculación con AstraZeneca.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia aragonesa, Mayte Pérez, ha sido preguntada por la decisión del departamento de Sanidad de Castilla y León de suspender la vacunación con AstraZeneca hasta conocer el informe de seguridad que elaborará la Agencia Europea del Medicamento.

Para Pérez, si las comunidades autónomas empiezan a tomar decisiones unilaterales, "rompiendo el consenso y la unidad que ha generado confianza en la sociedad", se actúa "mal", sobre todo porque es la AEM, ha insistido, quien tiene que valorar si esta vacuna "es nociva, buena o mala". Por eso, ha apelado a "preservar al máximo" la unidad en el Consejo Interterritorial -que se vuelve a reunir esta tarde-, donde se marca la estrategia general que debe de primar en las decisiones, también las relacionadas con la vacunación.

Por último, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este miércoles que "no hay indicación" para suspender la vacunación contra el coronavirus con AstraZeneca en Andalucía, decisión que ha tomado el Gobierno de Castilla y León.

A preguntas de los periodistas tras una visita a la Escuela de Artesanos de Gelves (Sevilla), Marín ha recordado que la vacunación con AstraZeneca "estuvo suspendida durante 15 días" a raíz de las informaciones que señalaban la aparición de tromboembolismos en pacientes que habían sido vacunados, suspensión que se levantó cuando "la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad nos dijeron que podíamos seguir y lo hemos hecho".

El vicepresidente de la Junta ha abundado en el argumento de la confianza en las tres vacunas que ahora se administran, Pzifer, Moderna y AstraZeneca, al afirmar que "no tenemos motivo para suspender ninguna de las tres vacunas".

En este sentido, Marín ha proyectado su confianza en seguir incrementando el ritmo actual de vacunación al alegar que "Pzifer está aumentando el número de viales", hecho que le ha llevado a augurar el incremento de la vacunación a "300.000, 350.000 dosis en los próximos días".

Desde Cantabria se confirmó que se seguirá con la vacunación con los sueros de AstraZeneca hasta que se tome una decisión coordinada por todas las comunidades autónomas y ha criticado la decisión "unilateral" de Castilla y León de suspender cautelarmente su aplicación por las "dudas" que genera sobre esta patente. Así lo han manifestado hoy, miércoles, el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, a preguntas de los periodistas en la presentación de un proyecto regional de investigación médica. Rodríguez ha explicado que la Consejería de Sanidad seguirá inoculando esta vacuna a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento que se hará público mañana y ha defendido que la decisión sobre AstraZeneca tiene que ser coordinada por todo el Sistema Nacional de Salud, en el marco del Consejero Interterritorial. "Tomaremos la decisión más adecuada a la luz de la evidencia científica, porque la decisión no la vamos a tomar los consejeros, la van a tomar los equipos científicos", ha resumido el consejero, quien ha subrayado que en Cantabria no se han detectado efectos secundarios graves en las personas a las que se les ha aplicado la vacuna de AstraZeneca. Y ha reconocido que las decisiones "unilaterales" de suspender su aplicación generan "ansiedad" entre la población. "No es lo mejor para la imagen de la vacuna", ha admitido Rodríguez, quien ha incidido en que la Agencia Europea del Medicamento se ha posicionado claramente en que, aunque existan efectos secundarios, los beneficios son mayores que los riesgos.