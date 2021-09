Contra la «atrocidad» de la explotación sexual y la ‘trata'

Cada 23 de septiembre se recuerda que tristemente hay un Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. El Ayuntamiento de Ávila salió a la calle para manifestar su «no a la trata» y su postura contraria a «una atrocidad» que «afecta a millones de personas» y que hace de todos ellos los «esclavos del siglo XXI». La lectura de un manifiesto secundado por todos los partidos políticos decía un alto y claro «no» a la trata y un «sí» a la visibilización de las víctimas. Víctimas que no somos capaces de contar pero que la ONUestima en 20 millones de personas y que de manera oficial y sólo en el último año ha sumado 100.000 historias más a esta gran tragedia.

Precisamente para visibilizarlo el Mercado Chico, acogió una sobrecogedora ‘performance’ a cargo esta vez de una sola actriz que consiguió meterse al «conmovido» público en el bolsillo, dejando no pocas cuestiones para la reflexión en el horizonte.

Era simple y llanamente la historia de una prostituta, «de una mujer de deuda», despojada de dignidad y de esperanza pero sin ánimo de tirar la toalla porque eso haría ganadores a aquellos que la engañaron metiéndola en la prostitución en lugar de en un trabajo prometido como camarera y bailarina. Su monólogo sirvió sin duda para remover conciencias y para dejar de lado aquello de que lo que no se ve, no se sufre porque como las personas a las que daba vida la actriz hay muchas, la mayoría mujeres, pero también niñas, usadas como mercancía, como objetos en un triste mercado en el que la ley de la oferta y la demanda, manda. Como manda aquel que paga por sus servicios. Son historias trágicas, reales que en ocasiones tienen punto y final pero para ello antes hay que sufrir y quizá nunca se les devuelva su vida, la de antes, en la que a veces esas prostitutas fueron madres, hijas, hermanas y lo siguen siendo pero lo tienen olvidado. Un negro mundo alrededor marcado, en no pocas ocasiones por las drogas y el alcohol, que en el principio de sus ‘carreras’ llega regalado por aquellos que las compraron, pero que después han de pagárselo ellas mismas incrementando la deuda: «La diaria» que pagan por entrar en el club a buscar clientes y que se acrecienta con el pago de los lubricantes, condones, peluquería...

Contra la «atrocidad» de la explotación sexual y la ‘trata'La pregunta está en el aire y ahí la dejó la actriz reconvertida en prostituta: ¿Qué pasaría si se dejara de consumir a las personas como mercancí? Por la ley de la oferta y la demanda se retiraría del mercado el producto. Un producto con rostro de persona y a veces de niña/o.

Y es que una voz en off que acompañaba la actuación lo dejaba claro. El 84% de las víctimas de trata lo son con fines sexuales y de ellas el 94% son niños y mujeres. Un grave problema al que en España desde luego no ayuda el hecho de ser el país del mundo en consumo de prostitución y líder europeo al respecto, no en vano el 40% de los varones adultos reconocen haber pagado por servicios de este tipo.

Para la reflexión, «el consumo de prostitución perpetúa este sistema perverso de esclavitud». Dicho queda.