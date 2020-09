UGT pide mejoras en la gestión de residencias y en pensiones

abemos que hay muchos pensionistas que no solo están sosteniendo sus casas sino también las de sus hijos por encontrarse en situación de paro o de ERTE, según nuestras cuentas cerca del 30% del total». Son palabras de Marino Sánchez, presidente de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de la Unión General de Trabajadores (UGT)de Ávila, que este miércoles compareció para trasladar sus reivindicaciones con vistas a la celebración, este jueves, del Día Internacional del Mayor.

La crisis sanitaria derivada de la expansión de la COVID-19 ha impedido la celebración de los actos habituales, pero Marino Sánchez no desaprovechó la ocasión para abogar por «una gestión correcta en las residencias de mayores», al entender que «han existiendo y existen deficiencias» y que «en la mayor parte de los casos nos ha tocado a los mayores ser los paganos de este virus». El representante de la UJP de la UGT aseguró que «el índice más importante de muertes se está produciendo entre los jubilados y pensionistas y en las residencias -el 65% del total-, y en muchos casos es por la mala gestión y la falta de medios para atender a los usuarios». En este sentido, llamó a la implicación de las administraciones y a mejorar el desarrollo de la Ley de Dependencia, una herramienta que «debería estar atendiendo a esto».

El secretario provincial de UGTde Ávila, Javier García, tomó la palabra para lanzar un recuerdo afectuoso a los familiares de las personas mayores fallecidas durante la pandemia y para reclamar la necesidad de mejorar la gestión en las residencias, fundamentalmente «en las privadas y concertadas», por lo que considera una «deficitaria gestión que no debe volver a ocurrir». Así, recordó que desde el sindicato se insta a que se investiguen los casos de negligencia y, pese a que asegura que no tiene constancia de ninguna denuncia en Ávila, avanzó que hay alguna familia que estaría planteándose «iniciar alguna acción si la Fiscalía no actuara de oficio». En este sentido, explicó que preocupa especialmente el brote ocurrido en una «localidad del sur de la provincia», con casi una veintena de fallecidos en esta segunda ola.

otras peticiones. La UJP de UGT de Ávila también pide la derogación de la reforma laboral por su «perjuicio para los pensionistas en cuanto a la no revalorización de las pensiones según el IPC»; una Ley de Dependencia con recursos; la eliminación del copago farmacéutico y que no desaparezcan medicamentos; la mejora de la Seguridad Social con acciones como la eliminación de gastos impropios y a través de los PGE;destopar la cotización por los ingresos superiores a 2.751 euros o no fomentar la privatización de las pensiones con los planes privados.