Vacunación a los nacidos en el 58 y 59 en Arenas y Sotillo

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila organiza la vacunación con con AztraZeneca de las personas nacidas en 1958 y 1959 el próximo lunes en Arenas de San Pedro y el miércoles en Sotillo de la Adrada, lo que significa la vuelta a los puntos satélite de la provincial, al menos a dos de los cuatro establecidos. Este llamamiento está dirigido a la población con tarjeta sanitaria de Sacyl, mutualistas y desplazados y se hace extensivo a los nacidos en 1956 y 1957 que no pudieron asistir en su día.

El lunes la vacunación se realizará en el polideportivo Jesús Navarro de Arenas de San Pedro (c/ Obispo, 1) para los convocados de las zonas básicas de salud de Arenas, Candeleda, Lanzahíta y Mombeltrán. El miércoles 28, en el Centro Cultural La Pasada de Sotillo de la Adrada (c/ Pasada, 13) para los de las zonas básicas de salud de Sotillo y Cebreros.

El horario de vacunación será de 9:00 a 15:00 horas, según el mes de nacimiento. Esto supone que la organización será:

-9:00 a 10:00 horas: enero y febrero

-10:00 a 11:00: marzo y abril

-11:00 a 12:00: mayo y junio

-12:00 a 13:00: julio y agosto

-13:00 a 14:00: septiembre y octubre

-14:00 a 15:00: noviembre y diciembre.

Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección covid en los últimos 6 meses, si ya están vacunadas ni pacientes considerados de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente.