UCCL recomienda a los ganaderos firmar contratos de 3 meses

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) recomendó hoy a los ganaderos acogerse a una cláusula para firmar contratos por el periodo más corto posible que son tres meses frente al año que es lo habitual ante la "imposición" de las empresas para que los profesionales del campo vendan leche por debajo de los costes de producción. Unos contratos que afectan a más del 50 por ciento de la producción nacional. Además, exigió al Ministerio de Agricultura y la Junta la publicación de los costes oficiales de producción, que sirvan de referencia para fijar el suelo de los precios en los contratos, tal y como reclama el sector desde hace varios años.

El coordinador general de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, consideró que la publicación de los costes oficiales de producción sería una herramienta negociadora para cooperativas y ganaderos individuales para alcanzar acuerdos con la industria láctea que siempre garanticen, al menos, el coste de producción de la leche.

La responsable del sector lácteo de la UCCL, Adoración Martín, precisó que el coste de producción por litro de leche ha aumentado tres céntimos de euros en los últimos cinco meses tres céntimos, al pasar de 0,34 a 0,37 euros, motivados por el incremento del precio de los piensos y alimentos para el ganado como la soja y el maíz, además del encarecimiento de la electricidad y el gasóleo.

La organización profesional agraria calcula que el ganadero percibe, en la actualidad, 32 céntimos de euros por litro de leche mientras que el coste de producción está cinco céntimos más alto. A juicio de Martín, la industria debería asumir ese diferencial por que, de no ser así, pone "en jaque" muchas explotaciones y peligra la "supervivencia" del sector. "Ante la tesitura de cerrar la explotación e incrementar la producción con el doble de vacas, opto por la primera por que hoy se vive peor con 300 vacas de ordeño que hace quince años con treinta, ya que no se cubren los costes de producción. La industria no se da cuenta que se está cargando la gallina de los huevos de oro", sentenció.

Cierre del 8% de explotaciones

González Palacín aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el sector lácteo atraviesa "una de las peores" crisis estructurales de su historia. Una situación que se traduce en la pérdida constante de activos y el cierre de explotaciones ganaderos en la Comunidad, que en el último año ha sido del 8 por ciento, por lo que a enero de 2021 existían 912. El porcentaje aumenta hasta el 36 por ciento en los últimos siete años, lo que supone una reestructuración "brutal" y se traduce en una pérdida de población activa agraria, además de no existir una perspectiva de futuro. Una situación que se agravó con la desaparición de las cuotas lácteas en 2015 y la aprobación del paquete lácteo, con contratos que se anunciaron que eran la "panacea".

El responsable de UCCL recordó que, en la actualidad, el sector está en un momento "clave" ya que a 31 de marzo vencen muchos contratos con la industria y es el momento de negociar los nuevos que se suelen firmar durante un año. "Lamentablemente la industria vuelve a imponer sus condiciones a los ganaderos, sin ninguna negociación, y los profesionales del campo están abocados aceptar un contrato por debajo de los costes de producción pese a que todos los indicadores internacionales apuntan que el precio de la leche es ascendente", reiteró.

Evolución positiva a nivel internacional

En este sentido, Adoración Martín citó la evolución de los precios a nivel internacional que marcan la subasta Fonterra, el de la Leche Entera en Polvo y la mantequilla y que no paran de crecer cada semana. También, hizo referencia a que las industrias tienen la leche "justa" e, incluso, "escasa". Algo que se traduce en que la producción nacional de leche ascendió el año pasado a 7,4 millones de toneladas mientras que el consumo interior alcanzó los nueve millones, además del producto que llega terminado como yogures, mantequilla y queso.

Martín lamentó que, pese al real decreto de febrero de 2020 sobre la venta a pérdidas o la ley de cadena de valor para cubrir el coste de producción, las palabras del ministro Luis Planas no se han cumplido y el litro de agua vale más que uno de leche. "Demuestra la inutilidad del Ministerio de Agricultura, al igual que los de otros gobiernos que no hacen nada", precisó. Y es que consideró que cada reglamento o normativa que se ha aprobado ha complicado al sector y ponen a los ganaderos, cada vez más, "a los pies" de la industria.

El coordinador general de la UCCL subrayó que el sector agrario y ganadero tiene el mismo derecho para acogerse al plan de ayudas directas del Gobierno central que se reserva a los colectivos más afectados por la pandemia del COVID. Citó la situación crítica por la que atraviesa el sector vacuno de carne, el vino, el lechazo, el cochinillo, el ibérico y la patata de variedad agria, muy afectados por el cierre de la restauración. "No nos manifestamos por la calles como otros sectores ni nadie habla de la agricultura y la ganadería. Tenemos tanto derecho o más a recibir estos dineros y reclamamos que se abra un capítulo agrícola y ganadero para los sectores afectados por el COVID, añadió.