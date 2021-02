El PSOE retoma el proyecto de Los Águila dedicado al Prado

El proyecto del Palacio de Los Águila vuelve a dar un giro una vez que el secretario general del PSOE de Ávila, Jesús Caro, anunció que se trabaja en una modificación del proyecto actual que supondrá que el espacio quede «solo» vinculado al Museo del Prado (que sea centro adscrito) y no se trasladen las dependencias del Museo Provincial, tal y como estaba previsto con el acuerdo al que se llegó con la Junta de Castilla y León, con un proyecto que se presentó en marzo de 2018 y que era el que estaba vigente hasta este momento. en él se definía que en el palacio la parte antigua sería para el museo abulense y habría una zona de nueva construcción para la denominada ‘Sala Prado’.

Quiso dejar claro Caro que ese no era su proyecto, sino que su intención es volver a la idea de ser sede de la pinacoteca nacional y para ello ya se han puesto a trabajar tras la reunión mantenida este lunes con el ministro de Cultura.

«En el PSOE siempre hemos estado convencidos de que el mejor destino del Palacio de los Águila es una sala expositiva vinculada al Prado y desde que hemos llegado al Gobierno estamos trabajando para conseguir revertir la situación heredada del anterior gobierno que lo que pretendía era trasladar y albergar el Museo Provincial en este espacio», aseguró. Para conseguirlo hay que trabajar para cambiar el proyecto y ajustarse a las peticiones que pueda haber desde la propia pinacoteca nacional.

Esta labor se configura en tres fases, la primera correspondiente a la licitación y contratación de las obras, en lo que se está actualmente tras adjudicarse a Tragsa por 6,1 millones. Las obras comenzaron a finales del año pasado y está previsto que terminen en 2022. Una vez concluidas se completarán con los trabajos de excavación arqueológica y su puesta en valor, lo que supondrá otros 2,5 millones.

La segunda fase, la actual, será la modificación del proyecto donde se contemple que el Palacio de los Águila sea centro adscrito al Prado. En este sentido, tras la reunión, afirmó que «el ministro se comprometió a trabajar para que los Águila quede definitivamente vinculado al Museo del Prado».

Para ello encargó al secretario general y a la directora general de Bellas Artes, también presentes en la reunión, que perfilen con los técnicos del Museo del Prado «las posibles modificaciones del proyecto actual con el objetivo de que no existan paralizaciones y mantener el ritmo de las obras para dar la forma al proyecto definitivo».

La tercera fase será de definición del tipo de exposiciones que quieren albergar en Ávila, algo en lo que hay que trabajar porque es «importantísimo», dijo Jesús Caro. Por el momento no es un tema en el que se haya entrado con profundidad y en el que quieren ir «paso a paso».

En cuanto a cómo será el nuevo proyecto resultante, señaló que la zona de exposiciones «se puede completar con nuevas instalaciones como tienen los grandes museos, puede tener una sala de restauración, entre otras dependencias» pero es algo que está pendiente de concretar. Hay que recordar que, entre otras cosas, el proyecto original al que se quiere volver, tenía zonas de restauración. Ahora lo que se indica es que sí que habrá otras salas que completen a la parte expositiva del museo, aunque se tienen que concretar..

Otra cosa es el acuerdo que existe con la Junta de Castilla y León porque ahora se va a hacer un proyecto «que no es el que se propuso» sino que se quiere «retomar el proyecto inicial, no el que trasformó la Junta, que es sobre el que estamos trabajando». Respecto al tema de plazos, Jesús Caro comentó que en este primer año de las obras se puede trabajar sin alterar, por lo que no hay que parar las obras, pero «a partir del año que viene» se trabajará «con el objetivo de introducir las modificaciones pertinentes para la vinculación total al Museo del Prado». Cuando el proyecto esté definido, lo que aún no ha sucedido, se trasladarán a la comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Ávila las modificaciones. Y estas modificaciones supondrán introducir «grandes cambios porque el objetivo es diferente». Esos cambios son los que hay que perfilar y comunicar al Museo del Prado, «que el museo nos diga qué necesidades tienen que tener las instalaciones para poder albergar obras y tener esa vinculación».

Ese trabajo para que «solo sea Museo Prado es el objetivo» y reconoce que ha costado «muchísimo ponerlo en marcha pero no va a costar menos vincularlo al Prado y también costará muchísimo que la parte expositiva sea importante. Todo lo que en esta vida merece la pena cuesta, pero el PSOE en la provincia trabajará para que todos los ciudadanos nos sintamos orgullosos».

Sí que resaltó que el ministro «fue contundente, él ha hecho suya esta obra» y se ha tomado por él y otros miembros del gobierno «como algo personal, quieren que se haga un gran proyecto en Ávila vinculado a museo del Prado».

El representante socialista quiso resaltar que la cultura es «un elemento de atracción turística y de desarrollo económico para la ciudad y la provincia» en el que Ávila, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, necesita «completar la oferta cultural con una gran sala museística» como la que se está proponiendo con el Prado.

Por parte de la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura se asegura que se mantiene el compromiso de que en el espacio estén ambos museos, la parte del Prado y la del Museo Provincial, con gestión regional, por lo que se muestran «sorprendidos y extrañados de que un partido haga una presentación de estas características» y hablan de «falta de lealtad institucional». Insisten en que ellos no tienen conocimiento de cambios en el proyecto y recuerdan que llevan un año esperando a que el ministro se reúna con el consejero para atender este y otros proyectos de la región.