Colectivos contra la mina agradecen el apoyo de Diputación

La Plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja y la Asociación Vive el Valle del Corneja agradecen el apoyo mostrado a la causa en el Pleno de la Diputación celebrado este lunes (todos los grupos se unieron en el 'no' a la mina) y destacan que se dio un paso importante en Ávila en la lucha contra la minería a cielo abierto. "Si bien es cierto que no es la primera vez que esta Institución considera la minería como un sector no estratégico para la provincia, el rechazo unánime y firme por parte de todos los grupos políticos con representación en la misma ha supuesto un soplo de aire fresco para Bonilla de la Sierra, Pajarejos y Casas del Puerto, los pueblos afectados por el último expediente minero: Madueña 1149", manifiestan en un comunicado.

Según exponen, "ver que la empresa Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles SL no ceja en su empeño de iniciar su actividad en la zona pone en jaque posibles proyectos turísticos que podrían surgir en Bonilla de la Sierra tras los reconocimientos de los últimos años como uno de los pueblos más bonitos de España o uno de los más bellos de Castilla y León, y que podrían redundar en el desarrollo de los pueblos colindantes", reconocen sus representantes. “Algo que una provincia como Ávila no puede permitirse ni el Valle del Corneja tampoco”, recuerdan, de ahí que "la plataforma y la asociación seguiremos velando por los intereses de los habitantes de la zona, en perfecta conjunción con los ayuntamientos", afirman.

Con todo, aseguran que "somos optimistas ante el futuro por la decisión tomada y porque vemos que algo se mueve en España en los últimos tiempos con respecto a este tipo de proyectos", con situaciones similares en Galicia, Extremadura o lo ocurrido en Ávila, cuando se recibió "con alegría la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de tumbar los proyectos en la Sierra de Yemas y en la Sierra de Ávila". Por eso, insisten en que "seguiremos luchando" y dejando "en entredicho" el que califican como "lavado de cara que la empresa pretende hacer para lograr su propósito. No queremos lobos con piel de cordero amenazando el futuro de nuestros pueblos. No queremos promesas de una minería sostenible porque sostenibilidad significa el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones". Es decir, todo lo contrario a lo que una mina representa, denuncian. "Preferimos apostar por un turismo sostenible, por el desarrollo tecnológico en la ganadería y la agricultura, por mantener vivas nuestra cultura y costumbres y por fijar los nuevos empadronamientos que la pandemia ha traído", declaran.

Por todo ello, los colectivos se comprometen a mantener "la lucha hasta la extinción de todos los proyectos mineros en el Valle del Corneja, una lucha en la que esperamos seguir contando con el apoyo de instituciones, asociaciones, grupos políticos… y todos aquellos que quieran lo mejor para nuestra tierra", declaran.