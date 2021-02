El PP critica la renuncia a una ayuda para reforestar

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha lamentado, mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, que el equipo de gobierno municipal haya rechazado ayudas par ala reforestación del término municipal y que, además, haya utilizado dos respuestas distintas para justificar esa decisión.

Mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción, el PPrecuerda que «en el mes de diciembre pasado, el grupo municipal popular criticó la renuncia del equipo de gobierno a una subvención de 75.000 euros de la Junta de Castilla y León para la reforestación del municipio», y el concejal Miguel Encinar matiza que «en su día, la justificación que ofrecieron fue que se renunciaba a ella ‘porque no hacía falta’ puesto que se iban a destinar fondos de la EDUSI para tal fin, a pesar de que los populares insistieron en pedir una prórroga para no rechazarla directamente».

Encinar apunta que el equipo de gobierno «respondió a nuestras críticas incidiendo en argumentos totalmente diferentes a los que esgrimieron anteriormente. Da la impresión de que no saben de lo que hablan, o bien una de las dos versiones es totalmente inventada». El concejal popular explica que «la nueva respuesta que da el alcalde es que la subvención no estaba concedida. No lo estaba formalmente aún porque faltaba tan solo aportar una documentación. Pero si renuncia, está claro que está interrumpiendo ese trámite. Porque lo que no dice el primer ediles que en julio de 2020, el teniente de alcalde Juan Carlos Corbacho envió un escrito a la Junta de Castilla y León indicando que ‘el Ayuntamiento renunciaba a la citada subvención’».

Alegaba también el equipo de Gobierno que el Ayuntamiento tenía pensado dedicar esa subvención a la finca de Canto Cigüeño, pero que el Consistorio tendría que pagar 50.000 euros adicionales, ya que con la ayuda de la Junta solo podrían reforestarse 45 hectáreas de las 150 totales. En este sentido, Encinar indica que «nadie obliga al Ayuntamiento a reforestar la finca completa».