Begoña Ruiz presenta su novela ‘La canción del molino'

La escritora abulense Begoña Ruiz Hernández, miembro de la Asociación de Novelistas abulenses ‘La Sombra del Ciprés’, presenta su nueva novela ‘La canción del molino’. Un libro donde regresa al mundo rural y concretamente a 1974 para resolver la desaparición de una mujer al final de la Dictadura.

Ruiz se adentra de nuevo en la vida y costumbres de los pueblos y transporta al lector a esos sitios reconocibles y abandonados a día de hoy.

«Me gusta el vocabulario que se utiliza en el mundo rural y que se está perdiendo», asegura la autora, quien además asegura que la manera en la que discurren las historias en los pueblos también es diferente. «Me parece importante describir esas relaciones y así lo hago en mi nueva novela», afirma Ruiz.

Por otra parte, además del ambiente rural y la forma de vivir en los pueblos, en la novela se encontrará suspense, hipótesis ante una desaparición y cómo influía el contexto político de las personas. «Lo que me interesa son cómo esas normas o modo de gobernar influenciaba en la mentalidad de los habitantes del pueblo», afirma Ruiz.

Este no será la primera novela de Begoña ya que ha escrito múltiples relatos, muchos de ellos premiados, y cuenta con una novela anterior con gran aceptación, ‘Las montañas azules’.

Begoña con una infancia y adolescencia vivida en su pueblo natal, El Losar, le ha hecho amar la vida en las pequeñas localidades donde, «lamentablemente no hay transporte, el médico no acude con la frecuencia deseada, no hay muchas tiendas, el wifi no llega... Ahora se va solucionando, pero muchos hemos emigrado porque entonces no teníamos tantas oportunidades», comenta Ruiz. Ella misma se describe como una gran defensa del mundo rural y de la vida en los pequeños municipios, algo que queda reflejado en esta novela.

El 31 de julio comenzaron las presentaciones de esta nueva obra de Begoña Ruiz Hernández en Hoyos del Espino, y el 2 de agosto en Barco de Ávila, donde se completó totalmente el aforo permitido e incluso hubo algunos vecinos no pudieron entrar.