La autocita se activa hoy solo para los mayores de 40 años

La autocita para la vacunación frente a la covid-19 estará disponible desde las 08.00 horas de hoy, martes 10 de agosto, a través de la web de Salud Castilla y León y se incorporará próximamente a la app ‘Sacyl Conecta’. Esta entrada en funcionamiento llega con varios días de retraso, ya que la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró hace semanas que entraría en vigor con el mes de agosto. No obstante, a diferencia de otras comunidades, por el momento solo la podrán solicitar las personas mayores de 40 años que no pudieron acceder a los llamamientos masivos que les correspondían por grupo de edad, bien por no encontrarse en su lugar habitual de residencia o bien porque, habiendo padecido la enfermedad, no había transcurrido el período de seis meses establecido para la vacuna tras la covid-19.

Esto permitirá acudir a las distintas convocatorias que, para tal fin, se organicen en cada una de las áreas de salud de la Comunidad. El sistema se organizará por provincias y se pondrá a disposición de los ciudadanos los espacios y huecos necesarios para realizar esas vacunaciones, tal y como explicó la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información del departamento, María Ángeles Cisneros.

La información sobre cada una de las convocatorias será consultable en la web de Salud Castilla y León, manteniendo el modelo que se ha usado para los llamamientos masivos de vacunación. Desde ese mismo apartado del portal sanitario de la Junta se podrá acceder a la solicitud de autocita.

Cisneros recomendó, en unas declaraciones recogidas por Ical, que ésta se realice después de consultar la pertinente información que interese a cada usuario. Se mantendrá además el formato de franjas horarios, como en los llamamientos generalizados.

«El sistema será sencillo», indicó la directora general, quien informó de que cada ciudadano deberá introducir su CIPA (Código de identificación personal de la tarjeta sanitaria), su fecha de nacimiento y su primer apellido, además de un consentimiento para el tratamiento de datos personales. A partir de ahí le aparecerán las opciones de autocita, por días y franjas a su elección.

Menos dosis

Castilla y León recibe esta semana, en el marco del trigésimo cuarto lote ministerial de la vacuna, 98.690 dosis, 9.980 menos que las 108.670 que llegaron a la Comunidad el pasado lunes, lo que se traduce en el primer envío del Ministerio por debajo de las 100.000 unidades desde abril.