Cuando la ideología se impone a las propuestas

Cuando apenas restan ocho días para la cita con las urnas, la campaña entra en su semana clave con la izquierda tratando de escribir un nuevo guion, basado en la ideología y en el recuperado plebiscito entre «fascismo o democracia» que le dé más opciones en los comicios, mientras el PP, desde su posición privilegiada en las encuestas, intenta evitar la confrontación -a un lado y a otro- para no caer en errores que les haga perder el apoyo que parece que podrían conseguir. Vox, por su parte, sigue mostrando su versión más desacomplejada, defendiéndose atacando, al tiempo que Ciudadanos busca ese hueco de centro que en tiempos polarización extrema quizá le permita entrar en la Asamblea, su objetivo el 4-M. ¿Y las propuestas? Aunque una campaña tradicionalmente iba de eso, de promesas y proyectos, en la de Madrid están brillando por su ausencia, con la ideología como centro del debate y, a la vez, como arma arrojadiza.

Tras varias semanas sin conseguir remontar en los sondeos, las dudas sembradas por Vox sobre las amenazas recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez (y ayer Reyes Maroto, aunque luego se conoció que el autor había sido un enfermo mental) han abierto un nuevo escenario para la izquierda, unida como nunca para «frenar» a los de Abascal. En este sentido, el candidato socialista, Ángel Gabilondo, insistió con más fuerza en la necesidad de hacer «un cordón sanitario» al partido derechista e instó al resto de formaciones a sumarse a esta estrategia que consiste en aislar e impedir el acceso al poder de otro partido o ideología incompatibles con sus valores. «Vox no respeta la democracia. Sus ideas son contrarias a la democracia y los ciudadanos deben aislar esas posiciones. Entre racismo y fascismo no hay neutralidad. Por ello, vamos a hacer un cinturón sanitario a Vox y llamo a todas las fuerzas democráticas a que lo hagamos».

El guante fue recogido por Unidas Podemos y Más Madrid que recordaron, en palabras de la candidata de esta formación, «que la política del odio del partido de Abascal ha traspasado la línea roja de la democracia». Un paso más allá fue el cabeza de lista de los morados, Pablo Iglesias, al señalar a la popular Isabel Díaz Ayuso de «cómplice» del «fascismo» si no se compromete a sumarse a este aislamiento a la fuerza derechista.

«Bildu es peor»

Y es que ni el PP ni Ciudadanos respaldaron la propuesta de Gabilondo. «A mí que me digan, desde luego, por qué no puedo pactar con Vox, pero sí se puede pactar con Bildu. Y no estoy comparando a Vox con Bildu, porque Vox me parece, por supuesto, muchísimo mejor que Bildu», subrayó el alcalde de la capital, el popular José Luis Martínez Almeida, al ser cuestionado sobre ese posible cordón sanitario. Por su parte, el aspirante naranja, Edmundo Bal, defendió que de haberse utilizado estas estrategias de exclusión durante la Transición no se habría llegado a la Constitución de 1978.

Vox, mientras, volvió a condenar ayer «todas las violencias» y advirtió que no va a admitir ni una sola lección de democracia del Gobierno.