La Guardia Civil esclarece la autoría de tres incendios

La Guardia Civil de Ávila ha conseguido esclarecer la autoría de tres incendios forestales ocurridos recientemente en nuestra provincia, gracias a varias labores de investigación llevadas a cabo durante el pasado mes de marzo y en las cuales se logró también detener a una persona e investigar a otras tres como presuntas autoras de esos tres delitos de fuego en el monte. En todos los casos, las actuaciones fueron realizadas por componentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.

Recuerda la Guardia Civil que el pasado 11 de marzo tuvo lugar un incendio forestal en el término municipal de Serranillos, que afectó a unas cuatro hectáreas de parcelas rústicas con vegetación fundamentalmente de piornos y monte bajo, fuego en el que puedo evitarse una propagación mayor gracias a la rápida actuación de los medios de extinción que trabajaron en dicha zona.

De la inspección ocular realizada y de las posteriores investigaciones el cuerpo de seguridad determinó que el origen del fuego estaba en una finca en donde se habían realizado trabajos de corta y quema de restos vegetales; se consiguió localizar al autor de dichas hogueras, el cual manifestó que cuando se alejó de la zona las dejó apagadas pero que quizás por el viento se habrían podido reavivar. A pesar de esos argumentos, la persona en cuestión fue investigada por entender que no había adoptado las medidas oportunas para evitar la propagación del fuego, siendo las diligencias instruidas remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ávila capital

El día 19 de marzo tuvo lugar un incendio en el término de Guisando, que afectó a unas cuatro hectáreas de pinar y obligó a cortar la carretera AV-924 así como el acceso de la misma al casco urbano de dicha localidad (AV-713). De las gestiones practicadas para descubrir la causa del fuego la Guardia Civil determinó que el origen del mismo tuvo lugar en una finca privada, en la que se estaba realizando una quema de restos vegetales que, por acción de fuerte viento existente en esos momentos, provocó que las llamas se propagaran al pinar colindante.

También en este caso se detuvo al presunto autor del fuego, el cual, junto a las diligencias instruidas y las pruebas obtenidas, fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro.

El tercero de los incendios forestales tuvo lugar el 26 de marzo, en el término municipal de El Arenal, y afectó a unas siete hectáreas de terreno. Ese fuego, informó la Guardia Civil, se originó por unas quemas de restos de matorral mal apagadas dentro de una finca particular, lo que originó que se extendiese el fuego al terreno y fincas colindantes; fruto de las investigaciones realizadas se consiguió localizar al autor de dichas quemas, motivo por el cuál fue investigado y puesto a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Arenas de San Pedro.

La Guardia Civil recomienda como medida de prevención, que cualquier actividad con fuego debe estar autorizada por la Autoridad competente y en el caso de obtener la misma, se deben cumplir los requisitos en ella reflejadas (no realizarlas en caso de fuerte viento, adoptar medidas de extinción en caso de propagación, tener un número de personas para haceras con seguridad, no abandonar la zona sin la seguridad de estar completamente apagada, etc.) ya que la misma carecerá de validez y de sus consecuencias, se podrían incurrir en posibles infracciones administrativas y/o ilícitos de tipo penal.