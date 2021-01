El Barça sale del bache ante el Valencia Basket

El Barça se impuso (89-72) este jueves al Valencia Basket en la jornada 18 de la Euroliga celebrada en el Palau Blaugrana, para romper así su mala racha de tres derrotas seguidas en el torneo continental y responder en la apretada lucha por la zona alta.

Los de Sarunas Jasikevicius sacaron adelante el duelo español desde la defensa, eficaz y letal salvo en un momento del segundo cuarto. Ahí apretó el Valencia, pero no lo hizo tras el descanso, sometido por un Barça donde debutó con buena nota Leo Westermann (5 puntos, 4 asistencias y un robo en 16 minutos) y que se puso 12-6 en la pelea arriba con CSKA y Real Madrid.

Pese a un buen inicio 'taronja', fue el Barça quien dio el primer golpe al encuentro, con fuerte tono defensivo y un ritmo alto que amagó incluso con romper el partido (35-19). El Barça se gustó por momentos después de ese despertar tardío con un Hanga capital y un Sergi Martínez aprovechando y bien sus minutos.

El primer cuarto dejó ya el debut de Leo Westermann, fichado el día anterior, pero Jasikevicius optó más por el húngaro. Hanga hizo de multiusos, con una faceta también de artillero que abrió brecha en el segundo cuarto. El guante en el Valencia lo recogió Labeyrie con otros tres triples para mantener a su equipo en la pelea.

La respuesta del Valencia, también con Tobey muy metido, no se quedó ahí, sino que aprovechó hasta el último segundo del primer tiempo, literal con la canasta de Prepelic, para dejar en simbólica la diferencia de cara al segundo tiempo (38-33) pese a las pérdidas y al déficit en el rebote ofensivo que lastraron a los visitantes.

El Barça volvió a tejer la telaraña que le dio resultado en defensa, con mucho dos contra uno, de nuevo cómodo para encontrar el acierto en la otra canasta (58-45). Calathes reclamó su papel de director de orquesta y permitió una fluidez ofensiva que no tuvo el Valencia. Smits, Abrines y Oriola lo aprovecharon (67-54).

La reacción 'taronja' se hacía de rogar esta vez, con avisos de Van Rossom en el tercer cuarto, y el Barça no esperaba. Jasikevicius dejó a Westermann como base y Abrines y Higgins engordaron el casillero de puntos. Los locales rozaron los 20 de ventaja en el inicio del último cuarto (75-57) y al Valencia le tocó arriesgar.

Lo hizo con Prepelic, buscando enchufarse a la desesperada, y con un Tobey crecido en el 'doble-doble' (14 puntos y 10 rebotes), pero a Jaume Ponsarnau le faltaron armas dentro de su amplio arsenal. El Barça sale así del bache continental y de paso frena a un Valencia que aspiraba a la undécima victoria en busca de sitio en el 'Top 4'.

El Baskonia da la campanada

El TD Systems Baskonia dio la campanada este jueves en el Buesa Arena tras derrotar al CSKA Moscú (95-93), vigente campeón de la Euroliga, en un partido de la decimoctava jornada de la fase regular, que le permite acercarse a la zona de 'playoff'.

El equipo dirigido por Dusko Ivanovic logró un triunfo de prestigio con la entereza y el saber estar de los campeones. Los vitorianos arrancaron como un cohete y supieron condurar sus ventajas pese al apretado final. Una mala decisión de Mike James, ex de Baskonia, condenó a los rusos a quedarse sin la réplica final.

Otro ex de los vascos, Tornike Shengelia, regresó por primera vez a Vitoria, donde pasó seis temporadas y conquistó la última Liga, pero no vivió su mejor partido pese a terminar con 13 puntos y un 0/3 en triples, una estadística que compensó con nueve rebotes.

En todo caso, insuficientes para mantener la racha de los moscovitas aunque no pudiesen contar con los lesionados Will Clyburn ni Daniel Hackett, lo cual no cambió en absoluto el guion. Baskonia necesitó la mejor versión de -casi- su quinteto inicial: Henry, Giedraitis, Polonara, autores de 18, 17 y 18 puntos, respectivamente.

En los rusos fue el propio Mike James quien tiró del carro para conseguir que los suyos llegasen con opciones al final del envite. Y tanto fue así que tuvieron en su poder la penúltima posesión. Su decisión, sorprendentemente, fue un tiro desde la pintura cuando el CSKA perdía por diferencia de dos, pero la buena defensa impidió la cesta.

Antes, Vildoza -de un lado- y Strelnieks -del otro- alargaron la agonía con sus errores, incluso anunciando una posible prórroga que nunca llegó. El Baskonia da un paso al frente, se carga a uno de los 'gallitos' de la Euroliga y olvida su reciente tropiezo ante el ALBA Berlín para seguir mirando al 'playoff'.