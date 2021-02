La hostelería pedirá indemnizaciones por el toque de queda

El sector de la hostelería abulense se concentró un martes más en Ávila para poner de manifiesto las dificultades por las que está atravesando y exigir que les dejen abrir ya sus negocios. En esta ocasión, además, los miembros de la Federación Abulense de Hostelería encontraron el respaldo de representantes del sector del ocio nocturno, de proveedores o la Asociación Arevalense de Hostelería, que también quisieron sumarse a la convocatoria y expresar que esa situación crítica también se extiende a ellos. Al igual que las semanas precedentes rompieron platos frente a la Delegación Territorial de la Junta en Ávila, la Subdelegación del Gobierno en Ávila y el Ayuntamiento de Ávila y leyeron sendos manifiestos, uno de ellos apoyando al hostelero toledano Alfonso Belrán, que está en huelga de hambre.

El nuevo presidente de la Federación Abulense de Hostelería, Fernando Alfayate, quisó recalcar, en primer lugar, que «los hosteleros estamos a favor siempre de la salud, pero la economía es muy importante», e insistió en que «la mayoría de las empresas de hostelería son empresas familiares, y en estas empresas siempre conviven padres, abuelos, hijos, amigos, empleados, para que se den cuenta de que sí queremos preservar la salud, porque nos va la vida en ello a nosotros también».

Alfayate también se pronunció sobre la sentencia del Tribunal Supremo sobre el toque de queda y anunció que «vamos a reclamar indemnizaciones al Estado y a las comunidades autónomas». En este sentido, precisó que este lunes tuvieron una videoconferencia para informar de los cauces que se van a seguir para la presentación de las demandas individuales, y de la posibilidad de contar con distintos bufetes de abogados para que les lleven esos expedientes.

Alfayate mostró su deseo de que «nos dejen abrir, pero estamos viendo que esto es una lotería», y apuntó que «tenemos un señor, que es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que se empecina en no dejarnos abrir sin ningún motivo científico» y mostró su confianza en que la próxima semana puedan abrir y «que nos dejen trabajar con todas las medidas sanitarias que sean necesarias».

Por su parte, el secretario de la Federación Abulense de Hostelería, Alberto Rosado, propietario del Restaurante Montecarlo de Las Navas del Marqués, insisió en que «ha llegado el momento de pedir que se dejen de demagogias y nos empiecen a dar soluciones». Así precisó que «los hosteleros sabemos que lo primero es la salud, empezando por la nuestra, la de nuestras familias», pero, al mismo tiempo, reclamó a los dirigentes políticos que hagan «un ejercicio de reflexión. Deben entender que nosotros no podemos estar todas las noches en un sinvivir y robándonos un sueño que es el de poder trabajar cada día».

También mostró su contrariedad por que en un «breve espacio de tiempo han conseguido un acuerdo para que se puedan celebrar unas elecciones de forma segura» y después de casi un año de pandemia «no han encontrado una solución para la hostelería, y esto es complicado de entender». Así, insistió en que «todos hablan de una España unida, que no podemos dividirla con fronteras» y con este tema «esas fronteras se nos ponen a nivel provincial, a nivel local, intercomunitario, y sin embargo se dejan abiertas a nivel internacional», por lo que reclamó que «haya una lógica».

De igual modo, solicitó a los dirigentes políticos que «dejen de utilizarnos como un arma arrojadiza y empiecen a centrarse en que somos un sector tiene por bandera la marca España, que somos importantes en el PIB y que necesitamos un pacto de estado para que se llegue a una solución lo más rápido posible».

Finalmente, y profundizando en la situación del sector en los municipios de la provincia, insistió en que ese cierre de fronteras les afecta aún más si cabe que a los establecimientos de la capital, y precisó que «es muy necesario que el turismo nos llegue de esas comunidades» limítrofes porque «con la provincia de Ávila solo no tenemos el volumen de flujo de gente necesario para poder llenar nuestros locales y mantener nuestras estructuras».

ocio nocturno y distribución. El sector del ocio nocturno también estuvo presente en la convocatoria de este martes y en su representación habló José Luis Iglesias Martín, dueño de El Garito, que afirmó que si el sector «está muy mal» en el caso de «la noche está peor».

Y entre los proveedores también la situación es crítica. En este sentido, Javier Dapena, de Coca-Cola, expuso el momento que vive el sector de la distribución, y manifestó que «esto es un problema global, pero también local. Y aquí hay carnicerías, pescaderías, fruterías, panaderías…, gente que lo está pasando realmente mal. Porque este sector da de comer a muchísimas familias y a muchas empresas y realmente la situación es insostenible, tanto para ellos como para todas las empresas que viven de ellos». Por eso afirmó que «o se toma una determinación ya, con un plan de ayudas efectivo y eficaz, o sino la situación es terrible». En este sentido, Dapena siguió explicando que «hay muchos distribuidores que están cerrando, que están arruinados», al igual que los hosteleros, «y hay muchos negocios familiares que dependen de la hostería que también están arruinados, y los demás tendrán que reinventarse, reconducirse, porque las consecuencias de esto van a ser terribles».

En esta ocasión también se unieron a la convocatoria los miembros de la Asociación Arevalense de Hostelería, Asadhos, cuyo presidente, Javier Jiménez, expresó con contundencia que «es indignante lo que están haciendo con este sector y no solamente con este sector, sino con el tejido empresarial» que se mueve alrededor de la hostelería, por lo que mostró su agradecimiento a los proveedores que este martes se sumaron a la concentración. De igual modo, animó también a que secunden estas convocatorias los trabajadores, así como las organizaciones agrarias y ganaderas, ya que está situación también está afectando al sector agroalimentario. «Porque nuestros proveedores, agricultores, ganaderos..., están sufriendo mucho este problema por la hostelería. No hay consumo, nos tienen cerrados, y esto está afectando a toda la cadena».

Javier Jiménez insistió en que «no puede ser que no nos dejen trabajar y nos hagan pagar», y pidió a la dirigentes políticos «que se pongan en nuestra piel», al tiempo que hizo ver la situación precaria en la que se encuentran los trabajadores. «Me llaman mis trabajadores para decirme que no cobran los ERTE, que malpagan, pero llega un momento en que los fondos se están acabando y casi no tenemos para nosotros y no les podemos ayudar a ellos».

Además advirtió de otro problema que se avecina con los fondos ICO, y la posibilidad de que en marzo el tipo de interés de su financiación se eleve a un 3,5%. Así afirmó que «nos han metido en el saco y ahora a ver quién nos saca», a la vez que manifestó que “es una vergüenza”. Finalmente, manifestó que «nos tienen que indemnizar porque nos tienen cerrados, es una expropiación, y una expropiación se paga».