"En la piscina a quien le toca cumplir es al Ayuntamiento"

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León tiene un papel determinante en la diversos aspectos de la lucha contra los efectos de la pandemia. Su consejero, Ángel Ibáñez, hace referencia a este y otros asuntos de actualidad en esta entrevista concedida a Diario de Ávila, La 8 Ávila y Onda Cero Ávila.

En este año marcado por la pandemia, ¿cómo ha influido la crisis sanitaria en la acción de la Consejería de la Presidencia?

La Consejería de la Presidencia tiene, entre sus funciones, la gestión de los cerca de 85.000 empleados públicos que trabajan al servicio de la Junta de Castilla y León, y la principal medida que hemos tenido que tomar ha sido mantener el funcionamiento de los servicios públicos, especialmente los esenciales, sobre todo cuando el estado de alarma inicial decretó prácticamente la paralización de toda la actividad y la administración pública tenía que seguir funcionando para prestar servicios. Adaptar condiciones de seguridad para nuestros empleados públicos y asegurar el funcionamiento de esos servicios esenciales ha sido una de la actuaciones básicas que hemos tenido que desarrollar. En la parte que afecta a esta Consejería declaramos como servicios esenciales la cobertura de esos habilitados nacionales que prestan labor en los pequeños municipios, para que no pararan. Ahí hemos centrado nuestra actividad en la época de pandemia y también, como responsables de la coordinación y relación con el mundo local, estuvimos en contacto permanente con todos los alcaldes y presidentes de Diputación a la hora de hacer el seguimiento y la aplicación de las medidas que íbamos implementando.

¿Considera suficiente el respaldo que han recibido las entidades locales por parte de la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta las necesidades que han tenido derivadas de esta pandemia?

La Junta tiene una vocación municipalista y cree mucho en las entidades locales como garantes de los servicios que prestan a los ciudadanos en primera instancia. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una de las primeras cosas que me dijo fue que teníamos que cuidar al mundo local y eso es lo que hemos tratado de hacer. Por eso durante este año 2020 hemos mantenido todos los recursos que estaban previstos e incluso los hemos incrementado con fondos extraordinarios. Somos una de las cinco comunidades de España que han aplicado fondos extraordinarios para la lucha contra la pandemia dirigidos a las entidades locales.

¿Cómo se han articulado esas ayudas y esos fondos?

Hay que diferenciar dos partes. Una de ellas es la financiación habitual, los fondos de cooperación local que aportamos a las entidades locales que permiten financiar ayuntamientos y diputaciones, en función de los servicios que prestan, algunos de ellos vinculados al ámbito social, otros a luchar contra el reto demográfico y ayudar a fijar población y fomento del empleo, y otros relacionados al desarrollo de inversiones vinculadas a objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030. Luego hay una parte de financiación que son fondos incondicionados que proceden de la participación de los ingresos que tiene la comunidad. Esa financiación ordinaria, en el caso de la provincia de Ávila, ha permitido que se ingresaran cerca de 6 millones entre todos ellos, 1 millón en fondos de participación de los ingresos, casi 4 en el fondo de cooperación, y casi medio millón en ayudas a seis mancomunidades. Creo que es una aportación importante que ha venido muy bien a las entidades locales de Ávila.

El año 2020 ha sido muy complicado para las entidades locales, pero las perspectivas no son mejores para 2021, ¿qué líneas de actuación se marca la Consejería de la Presidencia para ese ejercicio?

Esas líneas están muy claras. Los fondos que van a ir destinados a las entidades locales aumentan un 33 por ciento y vamos a alcanzar los 104 millones de euros para el mundo local, de un presupuesto total de la Consejería que tiene 141 millones. Es decir, que 3 de cada 4 euros que gestionamos en la Consejería van a ir directamente a las entidades locales. Esa es una apuesta decidida por el apoyo que queremos ponerles encima de la mesa para que cuenten con recursos para poder desarrollar sus políticas.

La Consejería de la Presidencia no tiene partidas presupuestarias específicas para Ávila en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2021, ¿cómo se lo explica a los abulenses?

Nosotros tenemos unos criterios y es luego el propio desarrollo de esas políticas de reparto de los fondos el que en función de lo que marca la normativa hace que se distribuyan los fondos entre las nueve provincias de Castilla y León. Pero les puedo dar datos de Ávila. Antes me he referido a la financiación ordinaria, y este año en estos fondos extraordinarios Ávila va a contar con una aportación importante de los que gestiona la propia Consejería de la Presidencia, que es un fondo de 20 millones, destinado a que todos los municipios de Ávila, los 248, van a tener la posibilidad de recibir fondos para hacer alguna inversión. Hay un total de 1,9 millones de euros destinados a este tipo de actuaciones en Ávila, pero en total, de esos fondos extraordinarios covid, que van a permitir financiar servicios sociales, fomento de empleo o desarrollo de inversiones, son un total de 5,8 millones de euros los que va a recibir la provincia de Ávila.

Ávila es una provincia que, con respecto al resto de territorios de la Comunidad, siempre ha estado por debajo de la media en criterios de convergencia, ¿se está trabajando de algún modo desde la Junta de Castilla para lograr más equilibrios entre provincias?

Sí. Otro de los mensajes que nos ha pedido el presidente de la Junta es que nos centremos en todas y cada una de las provincias. El primer ejemplo que muestra que estamos tratando de corregir los desequilibrios viene de ese fondo extraordinario de inversiones que acabo de mencionar. Si hubiéramos seguido los criterios habituales, a la provincia de Ávila le habría correspondido para financiar inversiones aproximadamente 1,6 millones de euros, y este desarrollo del proyecto inversor en el que hemos incluido factores de desempleo y convergencia en relación también con la demografía, ha permitido que Ávila vaya a tener 1,9 millones, por lo que se ha beneficiado de este nuevo sistema, porque tiene 300.000 euros más de lo que hubiera tenido en condiciones de reparto tradicional.

La presencia de altos cargos de la provincia de Ávila en puestos relevantes de la Junta es limitada, si no se puede tachar de escasa. De hecho, ahora ningún consejero procede de la provincia de Ávila, ¿lastra esta situación aún más a la provincia abulense en la búsqueda de esa añorada convergencia?

Es verdad que al inicio de la Legislatura había un consejero de Ávila, que era Germán Barrio, que por motivos personales decidió no continuar, pero ahora hay varios altos cargos que están directamente trabajando en diferentes consejerías como Héctor Palencia en el ámbito de Administración Local; Rubén Rodríguez en el de Calidad y Sostenibilidad Ambiental; Ruth Pindado como directora general de la Mujer; David Martín como viceconsejero de Empleo; y Alberto Burgos como director general de Industria. Creo que la labor que están haciendo no hay que medirla por la cantidad, sino por la calidad, y de lo que conozco, estoy plenamente satisfecho con la labor que están desarrollando. Hay que destacar la ventaja para el mundo local de Ávila del hecho de que el director de Administración Local sea abulense, yo creo que esa es una ventaja que no tienen ninguna de las otras 8 provincias, y ese es un dato muy relevante. Por otro lado también quiero reconocer la labor del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, José Francisco Hernández Herrero. No tiene que ver el número de altos cargos con la dedicación de la Junta hacia las provincias. Recientemente hemos conocido los presupuestos para 2021, que van a destinar más de 500 millones de euros para la provincia de Ávila, de los cuales 45 están vinculados directamente a inversiones, cuando los presupuestos del Ayuntamiento o de la Diputación están alrededor de 65 millones. Eso demuestra nuestra apuesta por Ávila, además con proyectos concretos como el de radioterapia o el Plan de Fomento.

Recientemente la Junta de Castilla y León ha aprobado la oferta de empleo público, ¿cómo afectará a la provincia de Ávila?

Tiene que afectar positivamente. Hemos sacado más de 4.200 plazas en esa oferta que suponen un incremento del 13% con respecto al ejercicio anterior. Hay más o menos 1.700 empleados públicos de la Junta trabajando en Ávila, principalmente en el ámbito educativo y sanitario, y la oferta de empleo público lo que pretende principalmente es tratar de dotar todas las plazas que sean necesarias para prestar los mejores servicios posibles, y aunque todavía tendrán que hacerse las convocatorias, que serán las que marquen los destinos de esas plazas concretas, sí podemos decir que Ávila va a ser beneficiada por esta importante oferta.

Entre los objetivos que se ha marcado esa oferta de empleo público se encuentra el reducir la temporalidad de esos empleados, ¿cómo y cuándo se va a abordar esa situación en la provincia de Ávila?

Estamos trabajando intensamente en esta cuestión, y de hecho ya son más de treinta esos procesos selectivos que hemos iniciado a lo largo de la Legislatura. Más de 1.200 plazas que ya están convocadas, y en el primer trimestre de 2021 queremos seguir convocando nuevos procesos para alcanzar hasta las 2.000 plazas, de las cuales Ávila también se verá beneficiada, porque estos procesos van a permitir cubrir tanto plazas de reposición como de estabilización, y eso mejorará la reducción de la temporalidad en el empleo público y beneficiará a los empleados públicos de Ávila.

Dentro de ese ámbito laboral, las entidades locales se están encontrando con un problema importante ante el elevado número de puestos vacantes de habilitados nacionales. ¿Cómo afecta este problema a la provincia de Ávila? ¿En qué línea está trabajando la Junta de Castilla y León con el Gobierno central para tratar de paliar esa situación?

Es un tema que nos preocupa desde el minuto uno porque queremos cuidar al mundo local y para ello tenemos que cubrir sus necesidades, y eso pasa porque haya órganos de apoyo a los alcaldes de los pequeños municipios, y para ello hay que tener cubiertos todos esos funcionarios de administración local que tienen habilitación estatal y que desarrollan las tareas de secretaría e intervención. En Ávila hay un total de 132 plazas de esta naturaleza, de las que solo 58 están cubiertas por funcionarios de carrera, un 44 por ciento, aproximadamente. Tenemos 51 que están cubiertas por interinos y 7 vacantes. Ese porcentaje de inestabilidad genera incertidumbre en el mundo local y por eso queremos reducir esos ratios para que haya más funcionarios de carrera y que las vacantes se puedan cubrir para darles estabilidad. El problema es la falta de oferta de empleo público en esta materia que procede del Gobierno central, que hace que no haya muchas convocatorias para poder cubrir estas plazas, tanto en Ávila como en el resto de Castilla y León. Por eso, en una reunión que tuvo en el Ministerio el director de Administración Local, Héctor Palencia, solicitó que se hiciera una mayor convocatoria de este tipo de plazas, y yo mismo en alguna entrevista que he tenido con la ministra de Política Territorial, he insistido en esta cuestión. Si no nos echan una mano en esta cuestión, no podremos avanzar. La Junta cambiará el mecanismo para el desarrollo de las bolsas que permiten cubrir este tipo de puestos a través de un decreto que va pretender agilizar la cobertura de estas vacantes, aunque sea de forma provisional, y mejorar también la formación de las personas que prestan estos servicios.

De su Consejería dependen los convenios en diferentes materias con otras comunidades, ¿cómo valora los convenios actuales? ¿ Hay alguno más en un horizonte próximo?

Somos una comunidad abrazada por otras muchas, y por eso es clave que podamos entendernos con ellas para que en las provincias que tienen territorios limítrofes las personas puedan seguir recibiendo los mejores servicios posibles. Ahora tenemos convenios con las comunidades que limitan con Ávila como Extremadura, Castilla La Mancha y Madrid, y son importantes en el ámbito sanitario, de emergencias o de prevención y extinción de incendios. La intención es que esos convenios se sigan actualizando e impulsando, y recientemente el presidente de la Junta ha firmado con Castilla La Mancha y Aragón un acuerdo para el impulso demográfico. Vamos a trabajar intensamente en proteger todos los servicios de las personas que se encuentran en el límite con otras comunidades.

La pasada semana el Ayuntamiento de Ávila y la Consejería de la Presidencia han avanzado en el proyecto de la nueva piscina cubierta de la ciudad, entendemos desde Ávila, y así se trasladó tras esa reunión, que el compromiso de la Junta con este proyecto se mantiene invariable...

Aquí lo importante es que el proyecto salga adelante. La Junta ha cumplido al cien por cien en los compromisos con Ávila en este proyecto. De hecho ya se han aportado 1,1 millones de euros en diferentes actuaciones, se ha ampliado el plazo dado al Ayuntamiento para que en verano puedan verse empezadas las obras, y lo que quiero anunciar es que la Junta se compromete con la financiación del 60 por ciento de la obra de la piscina de Ávila. Es un compromiso muy importante que asumo y pongo de manifiesto, pero también quiero destacar que ese compromiso económico tiene que ir acompañado, necesariamente, de la acción institucional del Ayuntamiento de Ávila, que es quien tiene que terminar las cuestiones relacionadas con la licitación y ejecución de las obras. El dinero y el compromiso de la Junta, está. Sólo falta que quien tiene que impulsar el proyecto administrativamente, que es el Ayuntamiento de Ávioa, lo haga, porque la Junta lo va a respaldar.