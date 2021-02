La Vuelta, una «asignatura pendiente» para El Barraco

Cumple 76 ediciones la Vuelta a España, pero nunca se había parado en El Barraco, una localidad que escribe su historia desde las dos ruedas. «Para El Barraco era una asignatura pendiente» señalaba José María Manso, alcalde de la localidad tras la presentación La Vuelta 2021. «Para una localidad como la nuestra, con la gran tradición ciclista que tenemos, era una asignatura pendiente formar parte de la historia de la Vuelta a España» valoraba Manso en lo que será, el domingo 29 de agosto, otro de los grandes momentos en un municipio que ya sabe lo que es disfrutar y vibrar con este deporte.

Estuvo presente en el Palacio de Congresos de Burgos el presidente de la DiputaciónProvincial, Carlos García, que quiso remarcar que para la institución provincial «utilizar un evento deportivo de importancia a nivel internacional para promocionar, en este caso, nuestra provincia es un reto importante. Ya lo hicimos hace un par de años y si hay un lugar en España y la provincia de Ávila para el ciclismo ese es El Barraco, donde tenemos muchos referentes. Víctor Sastre, Carlos Sastre, ‘Chava’ Jiménez, Ángel Arroyo y también ese sentir cercano a la montaña. Utilizar el deporte para promocionar turística y gastronómicamente nuestra provincia es un privilegio para la Diputación Provincial» .

Una etapa que gusta. Llegaba el momento de la presentación de La Vuelta y Carlos de Andrés, presentador del evento junto a Pedro Delgado, reconocía que la etapa 15ª, la jornada con final en El Barraco, «me gusta mucho». Una etapa «con un final que quizás no es tan duro» pero como apuntaba Óscar Pereiro sobre el escenario «es terreno de Ávila, terreno para hacer fugas de calidad. Es verdad que comienza en llano, pero esos puertos de primera y segunda van a permitir que la gente que se meta ahí vaya a tener opciones de ganar la etapa». Un terreno «complicado» comentaba. Una jornada «que quizás no sea clarísima para los que disputan la general pero será de las que dejará poso». Una etapa «de puertos muy tendidos en los que un rodador en forma te pone a 30-35, empiezas a bailar sobre la bicicleta, no encuentras posición y te empiezas a quedar. Una etapa complicada. Si estás bien la vas a salvar sin problemas pero en la que puede haber sorpresas, como ya ha ocurrido en alguna ocasión» advertía en Pedro Delgado.

«Regresara Ávila es regresar a la tradición del ciclismo»

Jornada especial la que se vivía en Burgos con la presentación de una Vuelta a España 2021 que arrancará desde la capital burgalesa el 14 de agosto. De catedral, la de Burgos, a catedral, la de Santiago de Compostela, final de la ronda el 5 de septiembre. De por medio 21 etapas y El Barraco como escenario del final de la etapa 15ª.

«Regresar a Ávila es regresar a la tradición del ciclismo» señalaba Javier Guillén, directo general de Unipublic, organizadora de La Vuelta. «Todo el mundo sabe lo que son las etapas de montaña en Ávila» recordaba Javier Guillén en el Auditorio y Palacio de Congresos de Burgos. «Una de las grandes historias de la Vuelta a España se escribieron en el 83, con Julián Gorospe y Bernard Hinault. Para nosotros es muy importante recuperar esa tradición. Hace dos años tuvimos una llegada en la Plataforma de Gredos que fue espectacular. De aquella, gracias al apoyo de la Diputación, hemos sido capaces de repetir. Y no lo hacemos de cualquier manera. Lo hace con una etapa de montaña, en domingo y que llega a la cuna de los grandes ciclistas, la cuna de la familia Sastre, del Chava Jiménez. Tenemos que estar cerca de nuestros referentes, en este caso están en la montaña, están en los paisajes pero también en quienes han escrito las leyendas de esta deporte, en la tierra de un ganador del Tour de Francia y también de su padre» comentaba Javier Guillén sobre el regreso de La Vuelta a tierras abulenses.