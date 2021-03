La venta de vehículos retrocedió un 35% en febrero

La venta de vehículos nuevos en la provincia de Ávila continúa muy a la baja en este arranque de 2021. Según la información facilitada desde el IEA(Instituto de Estudios de Automoción) con datos de la DGT, el mes de febrero dejó la matriculación de 108 vehículos en toda la provincia, un 35% menos que los registrados en febrero de 2020, el último mes antes del estallido de la pandemia. La tendencia de lo que va de año (meses de enero y febrero) no solo no mejora sino que incluso empeora estas cifras, no en vano las matriculaciones de los dos primeros meses del año en comparación con el mismo periodo del año pasado retrocedieron un 40% en Ávila.

En concreto, los 108 vehículos matriculados en Ávila se distribuyen entre los 72 del canal de particulares y los 36 de las empresas. El descenso afectó a los dos segmentos, aunque de manera más intensa al de los particulares, donde la venta de vehículos nuevos cayó un 40%, mientras que la matriculación entre empresas se quedó en el 20%.

En cuanto al tipo de combustible empleado, la caída se centró en los vehículos con diésel (-62%) y gasolina (-38), mientras que los del resto (híbridos, eléctricos...) experimentaron un aumento del 33%. Eso sí, en números absolutos los vehículos de gasolina se situaron a la cabeza, con 57 matriculaciones, seguidos de los 32 de combustibles alternativos. El diésel se quedó relegado a la tercera posición, con 19 ventas en febrero.

En lo que va de año se matricularon en la provincia 199 vehículos frente a los 329 de un año atrás, lo que dejó un descenso cercano al 40%. La caída también afectó en este caso al canal de particulares y al de empresas, con retrocesos del 43% y el 32%, respectivamente. El consumidor particular sigue a la cabeza de la demanda, con 129 turismos y todoterrenos, mientras que las empresas matricularon 70 vehículos en este primer tramo del año.

Por combustibles, también los tradicionales sufrieron la peor parte del parón del mercado, que desde el sector se achaca en buena medida a la incertidumbre de la tercera ola de la pandemia. Así, mientras los vehículos de diésel cayeron un 66% y los de gasolina lo hicieron un 41%, los sistemas alternativos subieron por encima del 20%. Eso sí, en volumen los de gasolina se situaron en primer lugar, con 108, seguido de los alternativos, con 58, y los diésel, con 33.