Cebrereña y Real Ávila se vuelven a cruzar

Después de una temporada sin hacerlo, Cultural Cebrereña y Real Ávila vuelven a cruzarse sobre un campo de fútbol en partido oficial, dentro de la Tercera División. Será la decimoséptima ocasión que se vean las caras ambos equipos, en un momento en el que las necesidades más acuciantes de puntuar son para los verdiblancos, pero los encarnados pretenden consolidar su mejoría apuntada en el primer tiempo contra La Granja después de la derrota en el otro derbi abulense contra el Diocesanos.

Como sucede en cada partido que allí se juega, el terreno de juego de El Mancho Ángel Sastre es el primer condicionante de un duelo al que los locales llegan en la penúltima posición con seis puntos y la obligación de sumar de tres en tres para escapar de la zona baja, mientras que los encarnados buscan consolidar la segunda plaza de este grupo, que ahora ocupan cómodamente con seis puntos sobre el tercero, descartado casi ya el poder acceder a la primera posición.

Con estos planteamientos iniciales, los dos entrenadores saben que en un campo como el cebrereño, pesa más el esfuerzo y el empeño que las cuestiones tácticas o técnicas, de ahí que apelen a las «ganas» de sus futbolistas para medirse en un derbi provincial que en los últimos años ha sonreído a los verdiblancos, que intentarán alargar su racha. Para ello, Pepe García apunta a dos claves principalmente, «llevar el partido a un ritmo alto y de presión por nuestra parte» y «defender bien las individualidades del Real Ávila, que tiene jugadores de medio campo para adelante que pueden perfectamente decidir el partido en una jugada individual».

El técnico local espera que se pueda ver «a la Cebrereña de las grandes ocasiones» y pide también que les sonría la suerte que hasta el momento les ha sido esquiva.

En las filas del Real Ávila, confianza en un buen resultado basada en las «buenas sensaciones que hemos visto en los entrenamientos, que hace dos o tres semanas que no las teníamos»·, asegura su entrenador, José Manuel Jimeno, animado para «sacar un buen resultado, que en El Mancho hace tiempo que no saca el Real Ávila». El partido perdido contra el Diocesanos debe servir de «aprendizaje para este otro derbi», en el que «queremos que el equipo tenga una sola cara, y tiene que ser la buena, porque cuando sucede eso el equipo es eficaz y gana partidos. Vamos con esa idea a competir en un campo difícil. Jugar allí es una batalla, pero para disfrutar mucho. Este tipo de partido y de ambientes a mí me gusta mucho y disfruto, y si lo hago yo desde el banquillo, supongo que los jugadores mucho más».

- Partido:Cultural Cebrereña - Real Ávila.

- Hora: 16,00.

- Árbitro: Ángel Manso (Segovia).

- Campo: El Mancho - Ángel Sastre.