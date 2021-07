Sánchez Cabrera dice que le tientan del PP para que vuelva

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, desveló durante el debate sobre el estado de la ciudad que ha recibido llamadas desde el Partido Popular para que vuelva a sus filas, algo que dijo tener descartado por completo.

Durante su discurso de cierre del debate, Sánchez Cabrera se refirió al futuro de su vida política y de su partido asegurando que «nosotros seguiremos aquí hasta que los abulenses quieran que estemos, trabajando por Ávila, por nuestra tierra y por el futuro de todos los abulenses, que es lo único que nos mueve. No se preocupen que nosotros no tenemos ninguna voluntad de hacer ninguna carrera política, yo no voy a ser ministro ni voy a ser consejero en la Junta ni senador. Soy alcalde de Ávila y aquí finaliza mi carrera política», relató el alcalde, insistiendo en que «he venido trabajar para los abulenses». Fue en este punto cuando dio a conocer que «seguramente no iré a ningún otro sitio a pesar de que sigo recibiendo llamadas de mi antiguo partido para que vuelva. Y no voy a volver. Y así se lo digo a mis compañeros y amigos que están en la política en el PP. No voy a volver. Que les quede claro. Que por mucho que me llamen para que en las próximas elecciones sea candidato popular, por mucho que me llamen para que levante al PP, no voy a volver porque el PP no es útil para los abulenses»

Para concluir esta reflexión, Sánchez Cabrera afirmó que «el gobierno de XAV y Cs en el Ayuntamiento hacemos política útil porque solo nos mueve los intereses de los abulenses, no de los partidos. No trabajamos para los intereses de Pablo Casado, Pedro Sánchez, Luis Tudanca o Alfonso Fernández Mañueco, trabajamos para los intereses de la gente que está en Ávila».

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, al cierre de esta edición, y mediante una nota de prensa, desmentía «rotundamente» las afirmaciones del alcalde vertidas al final del Pleno Municipal Extraordinario celebrado ayer en las que asegura haber recibido llamadas para regresar al que fue su partido. «Esas declaraciones solo las puede hacer quien confunde deseos con realidad», señala García, para quien, «el PP de Ávila está lleno de personas útiles volcadas en servir a la sociedad en la que viven y a los intereses generales; las personas que estaban en el PP para servir a sus intereses particulares ya se fueron por la puerta de atrás». García lamenta también que «quienes carecen de ideas y de capacidad para gobernar tengan que recurrir al ruido y a la ceremonia de la confusión para mantenerse a flote». En la ciudad de Ávila, y hablando solo de los últimos años, el presidente de los populares cita proyectos como el ARU de La Cacharra-El Seminario, la EDUSI, las mejoras en el polígono de Las Hervencias o el Plan Cogotas como «logros de anteriores corporaciones de los que ahora sacan rédito quienes ni saben gestionar la ciudad ni saben conseguir beneficios para los abulenses».

En twitter. Esta información hecha pública por el alcalde de estar recibiendo llamadas para que vuelva al Partido Popular de Ávila, fue contestada por este partido a través de su cuenta oficial de Twitter, asegurando que «el alcalde de Ávila acaba de decir en el Pleno sobre el estado de la ciudad que no para de recibir llamadas del PP para que regrese al que fue su partido. Le contestamos con un viejo refrán castellano: “El que tiene hambre, con pan sueña”». A su vez, la cuenta oficial de Por Ávila, respondió a este tuit con otro que decía «tranquilos, no os pongáis nerviosos. Somos demasiado arroz para tan poco PPollo».

También en clave electoral, y en respuesta a las intervenciones de Sonsoles Sánchez-Reyes y Yolanda Vázquez, Sánchez Cabrera, aseguró que «ustedes saben seguramente que ninguna de las dos repitan como candidatas, lo saben, son conscientes igual que lo somos los demás porque su etapa política en el Ayuntamiento ha finalizado, probablemente vayan a otro sitio, estén haciendo carrera política para ser senadoras o procuradoras».