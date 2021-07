Una «gestión eficiente» frente a un balance de «inmovilismo

El Pleno sobre el debate del estado de la ciudad celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Ávila hizo patente las diferentes visiones que sobre esta realidad tienen el equipo de gobierno y la oposición, que ahondaron sus discrepancias de cara a una segunda parte del mandato en el que los acuerdos parecen lejanos. Mientras que para XAV y Cs se está haciendo una gestión «eficaz y eficiente», PP y PSOE hablan de «inmovilismo».

El debate comenzó con la intervención del alcalde, Jesús ManuelSánchez Cabrera, que habló de «tres situaciones sobrevenidas, extraordinarias y muy complejas de gestionar, la sequía, la pandemia y el temporal Filomena, que unidas a la actividad municipal ordinaria, que no se ha detenido en momento alguno, han puesto de manifiesto la enorme capacidad de gestión de este equipo de gobierno municipal, que unido al gran trabajo de los empleados municipales y al servicio del consistorio, ha permitido afrontar y superar con solvencia estas situaciones extraordinarias a las que se ha enfrentado la ciudad en los últimos dos años».

Sánchez Cabrera se refirió a una gestión«eficaz y eficiente ante los retos que tiene la ciudad en cada momento de la que todos los abulenses nos debemos sentir orgullosos, puesto que todos formamos parte del Ayuntamiento, y participamos de la vida de la ciudad».

El alcalde dio echar de menos «la lealtad institucional de quienes durante veintiocho años gobernaron esta ciudad, y de aquellos que viven cómodamente en la oposición constante. Tanto por la izquierda como por la derecha parecen tener aspiraciones comunes: cobrar por criticar, y meter palos en las ruedas por la izquierda y por la derecha, con único objetivo, aquel famoso ‘cuanto peor, mejor’, ansiando que la ciudad no avance, entorpeciendo la tarea del equipo de gobierno y de los trabajadores municipales, obstaculizando cualquier inversión de los Gobiernos de España y de la Junta en nuestro municipio, faltando continuamente a la verdad, para intentar trasladar a los abulenses una imagen irreal de la ciudad, una imagen de caos y hecatombe que los abulenses no ven y que, sin duda alguna, les afianza en el convencimiento de que a PP y a PSOE solo le mueven los intereses partidistas».

Para defender el planteamiento de su discurso, el alcalde hizo referencia a proyectos como la Mesa de Expertos del Agua o actuaciones como la respuesta ante el incremento de actividad en el cementerio; medidas contra la pandemia con el aplazamiento de impuestos, la supresión de las tasas de terrazas o los cheques descuento; el desbloqueo del proyecto de la piscina cubierta; la corrección del rumbo económico del Ayuntamiento con «facturas en los cajones y pago de sentencias judiciales; la «excelente gestión en servicios sociales» acabando con la lista de espera de 400 personas; la creación de las Brigadas de Intervención Rápida; o los avances en los proyectos de la EDUSI y el ARU. Además, y como novedad, Sánchez Cabrera anunció que «en breve se construirá un nuevo carril bici desde el Puente Adaja hasta enlazar con el de Naturávila», dentro del proyecto de de «un anillo verde que pronto permitirá recorrer la ciudad en bici». El aumento de la transparencia, la Mesa de los Barrios Anexionados, obras en varios puntos de la ciudad, operación asfalto, mejoras de condiciones en Policía Local, Bomberos y Protección Civil, fueron otras de las actuaciones ya realizadas destacadas por el alcalde, que avanzó los principales proyectos pendientes para los dos próximos años como las escaleras mecánicas, la renovación de la Plaza de Abastos, la recuperación del Antiguo Matadero, la mejora de la iluminación en la plaza de Santa Ana, una nueva señalización turística o la licitación del servicio de la recogida de basuras.

En su turno de cierre Sánchez Cabrera volvió a cargar contra la oposición, asegurando que «nosotros trabajamos por un Ávila positiva frente a un Ávila negativa que es la que ve el Partido Popular y el PSOE, única y exclusivamente porque ustedes no gobiernan. Por favor quítense la venda del odio por no haber ganado las elecciones, y les pido que por favor que estos dos años que quedan de trabajo en el Ayuntamiento a esta Corporación nos sumemos todos a trabajar por nuestra ciudad». Sánchez Cabrera pidió a Sánchez-Reyes y Vázquez a que se sumen «a los proyectos empresariales muy importantes que están a punto de cuajar y que van a cambiar esta ciudad y que ustedes conocen porque han estado en reuniones con nosotros y por favor súbanse a la máquina del trabajo, porque es que parece que cuanto mejor va la ciudad de Ávila, más se enfadan ustedes señoras Sánchez-Reyes y Vázquez, lo que están haciendo única y exclusivamente es cobrar del Ayuntamiento para criticar».

El portavoz de Por Ávila, José Ramón Budiño, fue el siguiente en intervenir para insistir en la defensa de la gestión del equipo de gobierno desde una situación en la que «no somos salvadores de nada, pero sí queremos mejorar la ciudad» y aseguró que «a pesar de tener que soportar mentiras y populismos por parte de la oposición, el compromiso con nuestros ciudadanos es absoluto porque Por Ávila ha venido para quedarse y solo nos mueve el interés general de Ávila». Budiño, ya en el segundo turno de palabra, anunció que «si la oposición sigue con esta deriva populista, los acuerdos serán imposibles. Tendemos la mano a la oposición, pero así será complicado tender puentes».

Desde el otro grupo municipal que conforma el equipo de gobierno, el compuesto por los dos concejales de Ciudadanos, su portavoz, Carlos López, aprovechó su intervención para hacer un relato de las actuaciones llevadas a cabo principalmente en las áreas encargadas a esta formación, turismo, medio ambiente y transparencia, defendiendo que «con el trabajo mano a mano que hemos hecho con Por Ávile hemos sentado las bases de un nuevo futuro para Ávila, fijando el rumbo de un barco que iba a la deriva», considerando que «han sido dos años fundamentales con el trabajo de dos formaciones de diferente signo unidas para poner únicamente el foco en los ciudadanos abulenses, fuera de la demagogia o las descalificaciones de las que hacen gala los partidos de la oposición».

oposición. Como era de esperar, la visión de la actuación del equipo de gobierno por parte de la oposición no tuvo nada que ver con la ofrecida tanto por Por Ávila como por Ciudadanos. Así, desde el Partido Popular su portavoz, Sonsoles Sánchez-Reyes, considera que «Ávila no está mejor hoy que hace un año. Lo dijimos hace un año y lo podemos repetir ahora. Lo único que han hecho ustedes es seguir llenando el álbum de fotos». Para la portavoz popular, «han hecho política de chotis, estamos en el mismo punto que hace un año en el mejor de los casos, cuando no ha retrocedido».

Para Sánchez-Reyes, además, «en lo que ha habido avances el equipo de gobierno ha sido una comparsa, porque todo lo que se ha avanzado ha sido gracias a la Junta de Castilla y León», dejando claro, a su juicio, que «están aquí por ustedes mismos, con un proyecto populista de unas personas interesadas en vivir de la política, incapaces de hacer autocrítica porque lo que no va bien no es culpa de ustedes».

El PP criticó que «las mociones aprobadas no se ejecuten, una prueba más de que todo lo hacen es en base a la grandilocuencia, el triunfalismo y el manoseo de la realidad, cuando no la manipulación». En los apartados de turismo y cultura, «más de lo mismo, no han aportado nada nuevo», y Sánchez-Reyes acabó su intervención preguntando al alcalde «¿qué podrán aprovechar de su política quienes les sucedan?», respondiéndose que «nada de nada» y comentando que «ya hemos pasado el ecuador del experimento y queda menos para pasar esta página de inacción y manipulación».

Por su parte, Yolanda Vázquez, portavoz del PSOE, hizo hincapié en la parálisis y retrasos en las diferentes área municipales, instando al equipo de gobierno a que «se deje asesorar, ayudar y que, sobre todo, trabaje», recordando que «ahora llegan unos fondos que son una gran oportunidad que hay que aprovechar para que aceleren el paso y desbloqueen muchas situaciones. Tienen que cambiar el chip porque les caduca todo». Vázquez lamentó el hecho de que «ustedes quieren ser importantes, pero lo que hacen falta son políticos útiles».

Vázquez comenzó su intervención reconociendo que la situación provocada por la pandemia ha influido en el desarrollo de la vida municipal, pero también aseguró que «esta situación no puede justificar los retrasos, y eso es lo que hace el equipo de gobierno, y como ustedes no lo ven, se lo hacemos ver nosotros porque es también lo que nos piden los ciudadanos, así es que respetenles, ya que no respetan a la oposición». Así, desde el PSOE se recordó el retraso «injustificado en la aprobación del presupuesto para este año» y también el que hay en «su propio plan de inversiones», apuntando en este apartado que «usted, alcalde, está pasando de ser alcalde a ser contratista y, encima, de los malos» acusando al equipo de gobierno de «pensar en pequeño y a corto plazo», preguntándose «de qué carril bici nos habla cuando en junio ya tendía que estar contratado».

La portavoz del PSOE lamentó también la «nula apuesta del equipo de gobierno por la industria y el empleo» en especial la «falta de la aportación correspondiente el Plan Territorial de Fomento». En cuanto al funcionamiento interno, para Vázquez no hay justificación de la situación de la RPT, y tampoco los escasos avances en campos como el turismo o el comercio, con «pocas o nulas aportaciones nuevas» en una situación que requiere todo lo contrario.

Vázquez concluyó su intervención en el debate recordando al equipo de gobierno que «si todo lo ven bien, la ciudad está estupenda y su gestión es maravillosa, van a estar ustedes cuatro años que no serán buenos para la ciudad. Si lo que queremos es que este Pleno sirva para algo no nos podemos quedar en la foto porque flaco favor hacemos a la ciudad».