Los concejales del PP apremian a sacar ayudas para libros

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila vuelve a pedir al equipo de Gobierno que convoque las ayudas para la adquisición de libros de texto, «ya que se cumplen ahora dos años desde su última convocatoria», según advierte la concejala Jaqueline Martín.

El PP plantea de nuevo esta petición apoyándose en dos factores. Por un lado, argumenta que la última edición del estudio Estacional del Observatorio Cetelem, unidad de estudios de BNP Paribas revela que este año la vuelta al colegio será más cara y los castellanos y leoneses gastarán de media un 27% más que en 2020, indica Martín, quien también subraya a través de una nota de prensa que a esta circunstancia hay que sumar «la crisis derivada de la COVID-19»,

La portavoz popular en la Comisión de Cultura afirma que en la Junta de Gobierno Local celebrada el 8 de julio «ya pedimos al alcalde comenzar el trámite a la mayor brevedad, para que no ocurriera como el año pasado, que pasó todo 2020 y se quedó la convocatoria sin hacer y la partida sin ejecutar». En este sentido recuerda que en el año 2019 los populares tuvieron que «reclamárselo en varias ocasiones para que lo hicieran, lo que es una lástima porque sería lo más lógico que un tema tan sensible como este lo liderara el equipo de Gobierno y no tenga que depender de que le inste la oposición para llevarlo a cabo», reflexiona.

Martín incide en la necesidad de sacar adelante estas ayudas, pues «las familias las necesitan más que nunca, tanto por la crisis económica provocada por la COVID-19, como por este aumento del coste de la vuelta al colegio que refleja el estudio mencionado». La concejala del PP recuerda que «estas ayudas se sacaban entre mayo y junio, para tenerlas resueltas al principio del curso, en septiembre. Obviamente, este año ya es imposible y, de seguir así, por plazos no quedará tiempo material para llevar a cabo el proceso y la partida se perderá por segundo año consecutivo».

En este sentido, para la edil del Partido Popular «no es tolerable que el equipo de Gobierno solo busque sacar una partida en el Presupuesto para dar imagen de ser muy sociales, pero luego no la ejecuten. Si su intención es volvérsela a ahorrar, sería más honesto no reflejarla en las cuentas municipales». Tampoco se ha realizado aún la convocatoria de 2021 de las subvenciones para actividades extraescolares ni las subvenciones para actividades culturales, a pesar de contar también con una partida en el Presupuesto municipal.