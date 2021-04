La Historia corona al Barça

A falta de apenas 24 puntos en juego (y con permiso del Sevilla, asomado al convite del trío de cabeza), las calculadoras echan humo. Los aficionados desgranan las fechas como si fuesen parte una extraña maquinaria de esas que luego, al montarse, nunca vuelven a quedar igual: escudriña cada partido, analiza posibilidades, estados de ánimo, lesionados… Y a veces olvida, casi al nivel de las famosas sensaciones, la forma o el cansancio acumulado después de una temporada de calendario infernal: la historia. En ocasiones, como describe el maestro Osorio, «un equipo no gana a un rival determinado no por su entidad o el brillo de su juego, sino porque adquirió la insana costumbre de no ganarle». Es decir, la línea histórica de un determinado enfrentamiento prolongado en el tiempo determina cuál será el resultado de un encuentro. Los precedentes y la Historia tienen mucho que ver: dónde sufre siempre el Barça, quién le complica la vida al Real Madrid, cuál es ese equipo que tantos quebraderos de cabeza históricos le produjo al Atlético.

Un vistazo a los duelos históricos que le quedan al campeonato en su podio determinan que el campeón será el peor colocado: el Barça. Antes de que se reanude el campeonato, el único que depende de sí mismo es el Atlético, líder con 67 puntos; cabalga segundo un Real Madrid reforzado en Liga por el triunfo en el Clásico, que además de tres puntos (llegó hasta 66) le otorga el ‘golaverage’ ganado con sus dos máximos rivales; y el tercero, sí, es un Barça con muchas dudas y 65 puntos, pero el peso de la historia de su lado:

Barça

Los precedentes ante los ocho rivales que le quedan otorgan 17 puntos, hasta alcanzar unos 83. Jornada 31: 2,5 puntos. En casa ante el Getafe: 15 duelos (11 victorias / 4 empates / 0 derrotas); J. 32: 1,8 puntos. Fuera ante el Villarreal: 20 visitas (10 / 5 / 5); J. 33: 3 puntos. En casa ante el Granada: 24 victorias en 24 partidos; J. 34: 1,4 puntos. Visita al Valencia: 33 victorias y 22 empates en 85 encuentros; J. 35: 2,3 puntos. Recibe al Atlético: 83 enfrentamientos (50 / 20 / 13); J. 36: 1,8 puntos. Fuera ante el Levante: apenas 14 visitas (7 / 4 / 3); J. 37: 2,5 puntos. En casa ante el Celta: 41 victorias y 11 empates en 54 duelos; J. 38: 2,7 puntos. Visita al Eibar: 5 partidos en Ipurúa, 4 victorias y un empate.

Real Madrid

La Historia le otorga al equipo de Zidane el segundo puesto por apenas medio punto de desventaja con el Barça: en ninguna de sus salidas alcanza los dos puntos de promedio. J. 31: 1,9 puntos. Fuera ante el Cádiz: 12 partidos (7 victorias / 2 empates / 3 derrotas); J. 32: 2,3 puntos. En casa ante el Betis: 39 triunfos y 8 empates en 54 visitas verdiblancas; J. 33: 1,9 puntos. Visita al Getafe: 9 victorias, 2 empates y 4 derrotas; J. 34: 2,6 puntos. En casa ante Osasuna: 38 enfrentamientos (31 / 5 / 2); J. 35: 2,3 puntos. En casa ante el Sevilla: 57 victorias y 11 empates en 76 duelos; J. 36: 1,9 puntos. Fuera ante el Granada: 24 encuentros (13 / 6 / 5); J. 37: 1,3 puntos. Fuera ante el Athletic: 32 victorias y 38 derrotas (19 empates) en Bilbao; J. 38: 2,3 puntos. Recibe al Villarreal: 20 partidos (14 / 5 / 1).

Atlético de Madrid

La media histórica no le da ni dos puntos por jornada a los rojiblancos, que sumarían 14,5 puntos y serían terceros en esta proyección. J. 31: 3 puntos. En casa ante el Huesca: un solo precedente, una victoria local; J. 32: 1,1 puntos. Visita a San Mamés: 83 partidos (25 victorias / 16 empates / 42 derrotas); J. 33: 2,25 puntos. En casa ante el Eibar: 5 victorias y 3 empates en 8 partidos; J. 34: 1,2 puntos. Fuera ante el Elche: sólo siete victorias (y 6 empates) en 23 visitas. J. 35: 0,7 puntos. Fuera ante el Barça: 83 partidos (13 / 20 / 50); J. 36: 2,3 puntos. Recibe a la Real Sociedad: 48 triunfos y 14 empates en 68 duelos; J. 37: 2,4 puntos. En casa ante Osasuna: 36 enfrentamientos (27 / 4 / 5); J. 38: 1,6 puntos. Visita al Valladolid: 18 victorias y 12 derrotas (13 empates) en Pucela.

¿Y el Sevilla?

La proyección le respeta la cuarta plaza, alejado del trío de cabeza.