El TSJ da la razón a la Federación

El TribunalSuperior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón, dos años después, a la Federación de Castilla y León de Fútbol en el contencioso que mantenía con el Palencia Balompié desde el año 2019 por la no inclusión del equipo palentino en la Regional de Aficionados 2018-19. El TSJ vuelve a dar la razón al organismo federativo, desestimando los recursos de apelación presentados por el CDPalencia Balompié en relación a su no inclusión en la 2018-19 por no encontrarse al corriente de sus obligaciones de depósito exigidas para competir.

Fue una 2018-19 convulsa en todos los sentidos. Si en Tercera División el Real Burgos pasó un año en blanco (fue inscrito en la 2019-20) de denuncias y juzgados con la intermediación de la RFEFde por medio, que se quedó con la gestión del Grupo VIII para evitar la inscripción del equipo burgalés comenzada la temporada, en la Regional de Aficionados el protagonismo lo acaparó de manera similar el CDPalencia Balompié. Sin embargo la solución en su caso fue diferente. Los recursos del equipo palentino llevaron a su inscripción en el mes de enero de 2019 con la competición ya iniciada. Sin embargo su vuelta tenía ‘truco’. Porque los palentinos, sin equipo, debían jugar miércoles-domingo consecutivamente para recuperar los partidos de la primera vuelta que no habían disputado. Les fue imposible.

Dos años después, y con el club desaparecido, la Justicia da la razón a la FCYLF.