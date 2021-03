García recuerda que preside la Diputación gracias al diálogo

El recientemente reelegido presidente de los populares abulenses, Carlos García, hizo lectura este lunes de lo que para él suponía el fracaso de la moción de censura planteada por el socialista Luis Tudanca contra el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos en Castilla y León. Una moción que no dudó en tachar de «injustificada, indecente, oportunista e incoherente» que viene a mostrar «la desesperación de Pedro Sánchez a través de su secretario regional» y que quiso «derrocar un gobierno que funciona», el del pacto de PP y Ciudadanos que está funcionando y que «trabaja por la estabilidad y por erradicar la pandemia», mantuvo.

Echó García en falta en el debate de la moción de censura muchas cosas pues «Tudanca no habló de los problemas de los castellanos y leoneses» y en ese punto se refirió a asuntos como las vacunas «no oí que pidiera más» decía, como tampoco, aseguró, que saliera a la palestra el problema de «miles y miles de autónomos que han tenido que cerrar los negocios por la pandemia», no oyó -decía- nada de los 11.000 millones comprometidos por el gobierno de Sánchez, que no sabemos «ni para qué ni para quién son». Tampoco hubo palabras de agradecimiento para los 2.248 municipios, aseguraba el presidente del PP de Ávila «para los ayuntamientos de Castilla y León que han mitigado el dolor de la pandemia». Echó de menos también García en Tudanca las críticas a la Ley Celaá pues Tudanca tampoco habló de educación, ni de sanidad rural o de la necesidad de garantizar consultorios médicos... Fue «un brindis al sol», sentenció.

En el otro lado de lo que llamó el «interés ideológico de Pedro Sánchez y Luis Tudanca», ponía sobre la mesa a modo de contraste, la labor de Mañueco «de gestión, estabilidad y solvencia» y en el caso de Ávila, que se plasma, decía «en inversiones». Es la tercera provincia de Castilla y León con mayor inversión, con un incremento del 50% sobre los anteriores presupuestos y que se plasma en el Plan Territorial de Fomento, con 30 millones de euros; la apuesta por el proyecto de Nissan o «la publicación hace tres días de las obras para la instalación de la radioterapia» en la ciudad, además de ser la primera provincia por inversión en carreteras como, decía, se ha demostrado en los últimos meses. Por todo ello mostró su agradecimiento a Mañueco por el trabajo «y el compromiso firme con esta tierra».

La moción no salió adelante pues sólo contó con los 37 votos a favor que suman PSOE y Podemos; las abstenciones de Por Ávila, UPL y la de la procuradora no adscrita (tras abandonar Cs) y el voto en contra de PP, Cs y VOX.

Al respecto de la abstención de Por Ávila, García aseguró que su procurador «la justificó a su manera» y ahora «cada voto lo tendrán que justificar».

Preguntado por el hecho de que ahora el voto de Por Ávila tenga más peso al no haber mayorías consideró García que «yo soy presidente de una institución provincial (la Diputación de Ávila) gracias al diálogo y a los pactos» y estimaba que «hay muchas opciones para dar estabilidad en el futuro», además de poner como ejemplo que los últimos presupuestos de la Diputación han contado con el sí de PP y Cs con quienes mantienen un pacto de gobierno, pero también del PSOE.

A partir de ahí dijo que desde el PP de Ávila cualquier opción que suponga inversiones la van a apoyar. «Cuando se antepone el interés general, se habla de los problemas... es más fácil llegar a acuerdos».

A favor siempre pues «del diálogo y el consenso», «Ávila y los abulenses es lo que motiva al PP de Ávila», concluyó.