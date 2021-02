La Cebrereña se agarra a su actitud

La historia se repite. Demasiadas veces han llegado esta temporada los elogios, incluso desde los rivales, por la buena imagen de una Cultural Deportiva Cebrereña a la que, sin embargo, no la llegan los resultados. El marcador, como en la Ciudad Deportiva de Castañares, incluso les castiga con números mucho más groseros de lo que verdaderamente se ha visto sobre el campo en 90 minutos de juego. Así pasó ante el Burgos Promesas. «Es para quitarse el sombrero» señala Pepe García tras la labor de los suyos en un partido que ya sabían de su dificultad. «Sabíamos dónde íbamos» comenta el entrenador de la Cebrereña tras el 3-0 ante un Burgos Promesas «que ha cambiado su perfil. Su pegada es absoluta. Por ahí pasan sus partidos» comenta el técnico de una Cultural Deportiva Cebrereña que se volvía de vacío ante un rival que, aunque con un partido más en su casillero, ya tiene al alcance de sus manos al Real Ávila.

Un partido más, una jornada menos y la Cebrereña poco a poco cada vez más hundida en la zona baja de la clasificación. No oculta su preocupación Pepe García. «Si no me preocupara, malo», pero pone a todos en perspectiva. «Es cierto que si perdonas, si no estás contundente en las áreas, será difícil, pero también debemos saber lo que es la Cebrereña y lo que tenemos» comenta el técnico ante una plantilla de jugadores muy jóvenes y que este pasado miércoles tuvo que prescindir de muchos de sus ‘veteranos’ en un desplazamiento para el que no pudo completar convocatoria. Hasta 7 bajas entre sus habituales. «Aún con todo eso, no bajamos los brazos».

No acaban de llegar los resultados que sonrían al equipo culturalista pero sigue agarrándose el técnico a la actitud de los suyos partido tras partido. El próximo, en El Mancho Ángel Sastre y de nuevo una final, en este caso ante La Granja a partir de las 16,30 del domingo.

A la Gimnástica Segoviana le va a sobrar la segunda fase

A este ritmo la Gimnástica Segoviana puede ahorrarse la segunda fase, la Fase de Ascenso, aquella que ansía el Real Ávila y que otorga dos billetes directos para la Segunda B. Los azulgranas ya se encuentran matemáticamente clasificados. Quedan 18 puntos en juego. Ni Real Ávila ni Burgos Promesas podrían echarle mano. Podrían empatarle Numancia B y Arandina, pero no sacarle de la siguiente fase. Sin embargo siguen sumando los de Manuel González porque aún no está todo hecho. Saben que lo que sumen ahora puede tener un gran valor luego, cuando se crucen con los tres primeros del Grupo B. Seis partidos de los que, de seguir a este ritmo, podrían sobrarles más de uno. Las cuentas empiezan a avisar que, si siguen los fallos entre los candidatos del otro grupo, los segovianos dependerán de sí mismos para hacerse con el ascenso. Su coeficiente es del 100 por 100. Palencia Cristo Atlético, Astorga y Leonesa B, los tres primeros del otro grupo, suman un 66,7 por ciento, 61,5 y 57,1 respectivamente. De seguir a este ritmo, le sobrarán partidos.