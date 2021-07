Aitor vuelve al Diocesanos para ser referencia

«Asumo la responsabilidad, pero sin presión alguna».No le asusta a Aitor Asensio el papel que debe jugar en el regreso a sus orígenes, a un Colegios Diocesanos en le que se dio a conocer en sus primeros pasos y al que regresa este verano como uno de los fichajes destacados para el nuevo proyecto de Somoza. «Este verano era imprescindible traerle» señalaba en su presentación Fernando López del Barrio después de haberlo intento en el pasado.Entonces se cruzó en el camino el Unión Adarve. No fue posible. Esta vez sí.

Ha pasado más de una década desde que Aitor Asensio vistiera la elástica del Diocesanos por última vez. Desde entonces ha pasado por el Real Ávila, Cebrereña, Cristo Atlético, Unionistas, Pedroñeras, Villarrobledo, Silla, Móstoles, UniónAdarve y de nuevo Real Ávila, donde llegó en el último mercado de invierno como solución a los problemas de gol de los encarnados pero donde no llegó a conseguirlo. Con la puerta de salida abierta, recala ahora en un Diocesanos «para poner mis cualidades a disposición de Somoza».Y no son pocas. Porque aunque la pasada campaña no salieran a relucir, las tiene. No sólo es la versatilidad –desde el extremo, el enganche o la delantera– sobre el campo, sino la potencia, el desborde y el gol.Cualidades que debe volver a mostrar sobre el céspes en un Colegios Diocesanos que gana gol y experiencia con la llegada del delantero.

Aterriza en un equipo «que conoce» comentaba en su presentación Ángel Daza, miembro el cuerpo técnico de Somoza. «Llega en el momento justo».

Renovaciones. Segundo fichaje del Colegios Diocesanos, tras la presentación de Javier Hernández el pasado jueves, y de nuevo jornada de renovaciones en el equipo colegial. Dos nuevos nombres se daban a conocer para la plantilla de la 2021-22.Quique y Javivi confirman su continuidad. El atacante y el lateral seguirán formando parte del vestuario de Somoza un año más.

Una plantilla que ya cuenta con un número importante de jugadores. Quique, Javivi, Aitor, Javi Hernández, Ángel Encinar, Vicente,Darío, Oli,Nacho, Héctor Pose, Sergio Alonso, SergioMayorga,Fer, Mario Velayos y Meneses. Una plantilla que el próximo lunes, a partir de las 19,30 horas en el Sancti Spíritu, comenzará la pretemporada.