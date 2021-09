Los estrenos en Movistar no paran. La plataforma de televisión de pago es consciente de la necesidad de ofrecer algo diferencial con respecto a la competencia, lo que consigue a través de sus canales de estrenos y series.

El otoño llega con fuerza y el canal emite nuevos documentales que enriquecen la oferta de la plataforma más aún en octubre. Naturaleza, música, temas sociales…, son algunos de los temas de estreno propuestos y que estarán disponibles para los clientes bajo demanda y en breve.

Tina, Spice Girls: el precio del éxito, Martin Luther King y el FBI, Misha y los lobos. La gran mentira, Jodie Foster, Hollywood en la sangre, Animales con cámaras T2, Oasis: Supersonic, Take That en concierto, Janis, Buena Vista Social Club y A 20 pasos de la fama, son algunos de los títulos más destacados.

Lluvia de documentales Uno de los más aclamados por la crítica es el de Tina. Una artista única, de energía imponente e inquebrantable y con un carisma incuestionable sobre los escenarios, pero cuando los focos se apagan es una mortal más. En 1981, cinco años después de su divorcio de Ike Turner, su marido y compañero musical durante 16 años, la cantante puso fin a su silencio para contarle al mundo el infierno que había vivido: abusos y torturas a las que solo pudo poner fin huyendo. Después de este traumático episodio, volvía a los escenarios con más fuerza. Tina es el relato íntimo de la reina del rock.

Continuando con temas y artistas musicales, otro de los documentales que promete es el de Spice Girls: el precio del éxito. Tres episodios que tocan temas como el feminismo, el maltrato, la cultura sensacionalista o los abusos en el mundo de la moda y de la música, además de mostrar la transformación social y política en Reino Unido. Esta miniserie documental mezcla imágenes de archivo con entrevistas a personajes como Eddie Murphy, la reina de Inglaterra, George Michael, Elton John o Donald Trump.

El hilo musical será el gran protagonista, ya que Movistar también emitirá conciertos de Oasis, Take That, navegará por la vida de Janis Joplin, coristas de Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger o Sting, entre otros.

Historias trágicas

Sobre temas más históricos, destaca el documental de Martin Luther King y el FBI. Es un trabajo periodístico perfecto que recopila extenso material archivo desde 1955, recorriendo los años de activismo de Martin Luther King, hasta su asesinato en Memphis en 1968. El documental muestra el rápido crecimiento de su popularidad y aporta nuevos documentos desclasificados que acreditan el acoso y derribo que sufrió por parte del FBI al ser considerado «el negro más peligroso de América». Una de las historias más oscuras de la política estadounidense.

Misha y los lobos. La gran mentira se adentra en 1977 un libro autobiográfico que narra la vida de una niña víctima del Holocausto que pudo escapar de los nazis y sobrevivió gracias a la ayuda de los lobos. Años después, Oprah Winfrey se interesó por esta increíble historia y el libro se convirtió en bestseller pero, ¿Qué había de realidad en este relato? Expertos en lobos, genealogistas o historiadores del Holocausto unen todas las piezas de esta historia en un sorprendente documental que también cuenta con recreaciones de la pequeña Misha en su aventura por el bosque y entrevistas con la protagonista como adulta.

Mientras, Animales con cámaras es una revolucionaria miniserie de BBC Earth que descubre el verdadero comportamiento: en estos nuevos episodios habrá cámaras subacuáticas de tiburones, tortugas y orcas, en la tierra se observarán a los canguros y los demonios de Tasmania y desde el aire los zorros voladores. Un auténtico espectáculo.