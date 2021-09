Tudanca: "Un consultorio sin médico no es un consultorio"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó hoy que “ciento de consultorios en toda la Comunidad llevan cerrados desde el inicio de la pandemia” y que “llevan sin un médico” casi un año y medio. “Un consultorio médico que no tiene médico será otra cosa pero no un consultorio médico”, afirmó. “Un centro de salud en el que no se cubren las bajas, en el que no se cubren las vacaciones, en el que no se cubren las jubilaciones condena al medio rural a la desaparición”, añadió.

Luis Tudanca hizo estas declaraciones en Monumenta (Zamora), adonde acudió para reunirse con representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sayago, junto con el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, con quien también visitó el "contador de días que lleva sin médico" la localidad. “Aquellos que dicen que no van cerrar un consultorio médico con esta reforma, supongo que lo dirán porque ya se han encargado de hacerlo durante este año y medio. Porque están cerrados. Y esto es intolerable, es insostenible”, subrayó.

“Si no somos capaces de potenciar, de mejorar la sanidad pública, de mantener abiertos los consultorios médicos en el medio rural, los centros de salud, de garantizar que los profesionales sanitarios, que tantísimos esfuerzos y sacrificio han hecho a lo largo de la dramática pandemia, se queden aquí, va a ser imposible frenar la despoblación”, sentenció.

En este contexto, Tudanca Fernández aseguró que el PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León “la voz de Monumenta, de Sayago, de Aliste, de Zamora” y de “toda” la Comunidad autónoma y los habitantes del mundo rural. “En el pleno de las Corte de la semana que viene, vamos a instar a la Junta a retirar, de una vez por todas, la reforma de la Atención Primaria en el medio rural, el Plan Aliste, el Plan Zamora, que pretende acabar con la Atención Primaria en el medio rural, cerrar los consultorios médicos en el medio rural y dar el último golpe para la desaparición del medio rural”, anunció.

“Nosotros queremos que haya más profesionales, que se les fidelice, que se ponga en marcha el plan, el decreto para ocupación de las plazas de difícil cobertura. Queremos que se incremente un 256 por ciento el presupuesto de la Atención Primaria, que se garantice la atención presencial en toda la red de consultorios médicos del medio rural de Castilla y León y que volvamos a tener esa sanidad pública universal y gratuita de calidad, que fue un ejemplo en toda España, en toda Europa y en el mundo”, enumeró.

Además, hizo hincapié en que “hay recursos” a través de los fondos europeos, que “permitirán transformar, modernizar, reindustrializar, crear empleo y crear futuro” en Castilla y León. “Tenemos que aprovechar esta última oportunidad, también para blindar los servicios públicos. Participaremos del lado de los vecinos y de las plataformas en defensa de la sanidad pública en esta batalla, como hemos hecho siempre”, indicó.